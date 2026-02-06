https://sarabic.ae/20260206/الخارجية-الصينية-بكين-تدعو-واشنطن-لاستئناف-الحوار-مع-روسيا-في-مسألة-الاستقرار-الاستراتيجي-1110047041.html
الخارجية الصينية: بكين تدعو واشنطن لاستئناف الحوار مع روسيا في مسألة الاستقرار الاستراتيجي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن "الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال جيان، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وضع اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلًا من تمديد معاهدة "نيو ستارت": "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، بين الولايات المتحدة وروسيا".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".وتابع: "على أي حال، ستحافظ روسيا على نهجها المسؤول واليقظ تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن "الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت".
وقال جيان، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وضع اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلًا من تمديد معاهدة "نيو ستارت": "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي
ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، بين الولايات المتحدة وروسيا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".
وتابع: "على أي حال، ستحافظ روسيا على نهجها المسؤول واليقظ تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".
وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".