عربي
الخارجية الصينية: بكين تدعو واشنطن لاستئناف الحوار مع روسيا في مسألة الاستقرار الاستراتيجي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن "الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وقال جيان، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وضع اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلًا من تمديد معاهدة "نيو ستارت": "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، بين الولايات المتحدة وروسيا".وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدهاالكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
08:39 GMT 06.02.2026
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن "الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت".
وقال جيان، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وضع اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلًا من تمديد معاهدة "نيو ستارت": "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ومناقشة الخطوات التالية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، بين الولايات المتحدة وروسيا".
بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا
أمس, 09:05 GMT

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".

وتابع: "على أي حال، ستحافظ روسيا على نهجها المسؤول واليقظ تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".

وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".
ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدها
الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
