https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يقترح-استحداث-معاهدة-ستارت-جديدة-بدلا-من-تمديدها-1110034468.html
ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدها
ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدها
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تطوير اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T19:46+0000
2026-02-05T19:46+0000
2026-02-05T19:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110033411_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_289dc87c929fc1860e9548674054c072.jpg
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "بدلاً من تمديد معاهدة ستارت الجديدة، يجب أن نوجه خبراءنا النوويين لوضع معاهدة جديدة ومحسنة وحديثة يمكن أن تستمر لسنوات عديدة مقبلة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت الجديدة" ستكون سارية المفعول إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بشأن "ستارت الجديدة" بأنه فكرة جيدة.الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النوويةالكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنافانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
https://sarabic.ae/20260204/انتهاء-معاهدة-نيو-ستارت-بشأن-الأسلحة-النووية-بين-روسيا-وأمريكا-1110002246.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110033411_0:0:1466:1099_1920x0_80_0_0_9615bb89738015653e332274761c06c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, معاهدة ستارت
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, معاهدة ستارت
ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدها
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تطوير اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت".
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "بدلاً من تمديد معاهدة ستارت الجديدة، يجب أن نوجه خبراءنا النوويين لوضع معاهدة جديدة ومحسنة وحديثة يمكن أن تستمر لسنوات عديدة مقبلة".
ونتهي اليوم الخميس 5 فبراير/شباط 2026، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت الجديدة" ستكون سارية المفعول إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل.
ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بشأن "ستارت الجديدة" بأنه فكرة جيدة.