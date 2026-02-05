https://sarabic.ae/20260205/الكرملين-حوارنا-مع-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-مشروط-برد-بناء-على-مقترحاتنا-1110025381.html
الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستجري حوارًا مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T14:04+0000
2026-02-05T14:04+0000
2026-02-05T14:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، تعليقًا على احتمال رد الولايات المتحدة على الاقتراح الروسي قريبًا: إذا كانت هناك أي ردود بناءة، فسنقوم بالطبع بإجراء الحوار".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20260205/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-اقتراح-روسيا-تمديد-معاهدة-نيو-ستارت-مقاربة-سلمية-في-صالح-الإنسانية-1110018456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
14:04 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 14:28 GMT 05.02.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستجري حوارًا مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "نيو ستارت"، شريطة أن تكون هناك ردود بناءة من واشنطن.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، تعليقًا على احتمال رد الولايات المتحدة على الاقتراح الروسي قريبًا: إذا كانت هناك أي ردود بناءة، فسنقوم بالطبع بإجراء الحوار".
وانتهت، اليوم الخميس، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.
وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.
ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.
إلا أن الحوار بين روسيا وأمريكا في إطار المعاهدة توقف بعد بدء العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2022، أخطرت روسيا أمريكا بسحب منشآتها مؤقتًا من نظام التفتيش بموجب المعاهدة بسبب سياسة الجانب الأمريكي.
وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.