الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستجري حوارًا مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، تعليقًا على احتمال رد الولايات المتحدة على الاقتراح الروسي قريبًا: إذا كانت هناك أي ردود بناءة، فسنقوم بالطبع بإجراء الحوار".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.

