أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية
أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية
سبوتنيك عربي
أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية

12:45 GMT 05.02.2026
© Sputnikصاروخ نووي لحظة إطلاقه
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik
حصري
تحدث أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور حبيب بدوي، عن اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدا أن "المقاربة الروسية سلمية لصالح الإنسانية".
وأكد بدوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السباق النووي ليس في صالح القوتين العظمتين"، معتبرا أن "الفكر الأمريكي يلعب بجميع الملفات على حافة الهاوية، إن كان في مشروع الشرق الأوسط أو الأقصى إضافة الى موضوع الأسلحة النووية"، مضيفًا: "لصالح شعوب العالم يجب أن يتم اعتماد معاهدة جديدة".

ورأى بدوي أن "الولايات المتحدة تريد أن تكون الصين جزءا من هذه المعاهدة"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تريد أن تتحدث عن الحرب وعلى الآخرين أن يتخلوا عن أسلحتهم أو حتى التخطيط لأسلحة مستقبلية، وبالتالي الشروط الأمريكية لا توافق عليها دول مثل روسيا".

Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وسائط متعددة
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
10:46 GMT
بدوي لفت إلى أن "الناتو في مأزق، هناك رأي أوروبي وآخر أمريكي ومن الأطراف الأساسية في حلف الناتو هي القوة التركية"، مشيرا إلى "تقارب بين ترامب وأردوغان، لهذا التمايز الأوروبي يجب أن يكون ضمن الطاولة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولا بد من الاستجابة إلى المبادرة الروسية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تريد الضغط على الدول الأخرى وإشراك الصين في هذا الموضوع"، متوقعا أن "يجلسوا على الطاولة ويصلون الى حل، لأن سباق التسلح ليس في صالح أي قوة عسكرية".

وتابع: "على صعيد السياسة الدولية يوجد تقارب فعلي بين موسكو وواشنطن لأننا في إطار حرب تجارية بين بكين وواشنطن والطرفان يحاولان كسب الود الروسي"، مؤكدا أن "الصعود الصيني يشكل تهديدا اقتصاديا للولايات المتحدة".

مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا
09:05 GMT
وأكد بدوي أن "العالم في هذه المرحلة لن يقدم على أي تسلح نووي جديد"، قائلا إن "التسلح النووي وإنماء القدرات العسكرية يحتاج إلى تمويل مالي كبير واقتصاديات ضخمة في وقت الاقتصاديات العالمية كلها تواجه مشكلة، لذلك المقاربة الأقرب للواقع الوصول إلى اتفاق يحد من السباق على التسلح".
وتحدث ضيف "سبوتنيك" عن "اتجاه لتغيير سياسة واشنطن مع موسكو"، قائلا: "نحن أمام مرحلة جديدة، أقرب أصدقاء أمريكا في حالة تنافس وهم الأوروبيون، في المقابل يوجد تقارب مع موسكو وبقية الدول"، مشيرا إلى "تقارب قد يحدث خاصة أن الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء بمواجهة الصين".
