أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية

تحدث أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور حبيب بدوي، عن اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدا أن "المقاربة الروسية سلمية لصالح... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

وأكد بدوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السباق النووي ليس في صالح القوتين العظمتين"، معتبرا أن "الفكر الأمريكي يلعب بجميع الملفات على حافة الهاوية، إن كان في مشروع الشرق الأوسط أو الأقصى إضافة الى موضوع الأسلحة النووية"، مضيفًا: "لصالح شعوب العالم يجب أن يتم اعتماد معاهدة جديدة".بدوي لفت إلى أن "الناتو في مأزق، هناك رأي أوروبي وآخر أمريكي ومن الأطراف الأساسية في حلف الناتو هي القوة التركية"، مشيرا إلى "تقارب بين ترامب وأردوغان، لهذا التمايز الأوروبي يجب أن يكون ضمن الطاولة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولا بد من الاستجابة إلى المبادرة الروسية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تريد الضغط على الدول الأخرى وإشراك الصين في هذا الموضوع"، متوقعا أن "يجلسوا على الطاولة ويصلون الى حل، لأن سباق التسلح ليس في صالح أي قوة عسكرية".وأكد بدوي أن "العالم في هذه المرحلة لن يقدم على أي تسلح نووي جديد"، قائلا إن "التسلح النووي وإنماء القدرات العسكرية يحتاج إلى تمويل مالي كبير واقتصاديات ضخمة في وقت الاقتصاديات العالمية كلها تواجه مشكلة، لذلك المقاربة الأقرب للواقع الوصول إلى اتفاق يحد من السباق على التسلح".وتحدث ضيف "سبوتنيك" عن "اتجاه لتغيير سياسة واشنطن مع موسكو"، قائلا: "نحن أمام مرحلة جديدة، أقرب أصدقاء أمريكا في حالة تنافس وهم الأوروبيون، في المقابل يوجد تقارب مع موسكو وبقية الدول"، مشيرا إلى "تقارب قد يحدث خاصة أن الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء بمواجهة الصين".

