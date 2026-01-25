عربي
مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعم الحوار للحد من الخطر النووي
مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعم الحوار للحد من الخطر النووي

21:57 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 25.01.2026)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، أن روسيا تدعو إلى حوار استراتيجي شامل وجهود للحد من خطر الحرب النووية.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "ندعو باستمرار إلى أن يكون أي حوار استراتيجي وكل الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية شاملة"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية يجب أن تستند إلى مواقف سياسية بناءة عند بناء العلاقات الثنائية في هذا "المجال البالغ الأهمية".
ووصف ميدفيديف مبادرة روسيا بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"، التي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/ شباط المقبل، بأنها كانت بناءة، ولعبت دورا إيجابيا في مرحلة معينة من التاريخ، وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في عام 2023 نيتهما الاستمرار في الالتزام بالحدود الكمية المركزية للمعاهدة حتى انتهائها في فبراير 2026.
وقال ميدفيديف: "في سبتمبر الماضي، اقترحت بلادنا المضي قدما. فقد طرح الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) مبادرة بناءة: وهي التزام الطرفين طوعًا بحدود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام إضافي على الأقل بعد انتهاء صلاحيتها. وأكد رئيس دولتنا أن هذا الإجراء لن يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا تصرفت أمريكا بطريقة مماثلة ولم تتخذ خطوات تنتهك التوازن الحالي".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الكرملين: روسيا تنتظر رد واشنطن على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس بوتين
15 يناير, 10:54 GMT
ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف سابقا اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة. مع ذلك، في يناير/كانون الثاني، وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، علّق ترامب على انتهاء مدة معاهدة ستارت الجديدة قائلاً: "إذا انتهت، فليكن"، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق "أفضل" يشمل الصين.
وناقش ميدفيديف آفاق استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح. ووفقا له، "فإن الإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا غير كافية، في حين أن الأمثلة السلبية كثيرة".
وخلص ميدفيديف إلى القول: "لذلك، سأقول باختصار: إن عدم إبرام معاهدة ستارت الرابعة أفضل من معاهدة تخفي انعدام الثقة المتبادل وتؤجج سباق تسلح في دول أخرى".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
الخارجية الروسية: موسكو ستقرر خطواتها بعد انتهاء معاهدة "ستارت"
6 يناير, 04:51 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، يوم 22 سبتمبر/ أيلول العام الفائت، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة نيو ستارت) لن يصبح قابلًا للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولا تتخذ خطوات تقوّض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".
الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبر
شويغو عن معاهدة "ستارت الجديدة": لم يتبق الكثير من الوقت للحفاظ على أحد أسس الاستقرار
