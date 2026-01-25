https://sarabic.ae/20260125/ميدفيديف-روسيا-تدعم-الحوار-للحد-من-الخطر-النووي-1109629583.html
مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعم الحوار للحد من الخطر النووي
أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، أن روسيا تدعو إلى حوار استراتيجي شامل وجهود للحد من خطر الحرب النووية. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "ندعو باستمرار إلى أن يكون أي حوار استراتيجي وكل الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية شاملة"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية يجب أن تستند إلى مواقف سياسية بناءة عند بناء العلاقات الثنائية في هذا "المجال البالغ الأهمية".ووصف ميدفيديف مبادرة روسيا بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"، التي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/ شباط المقبل، بأنها كانت بناءة، ولعبت دورا إيجابيا في مرحلة معينة من التاريخ، وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في عام 2023 نيتهما الاستمرار في الالتزام بالحدود الكمية المركزية للمعاهدة حتى انتهائها في فبراير 2026.ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف سابقا اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة. مع ذلك، في يناير/كانون الثاني، وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، علّق ترامب على انتهاء مدة معاهدة ستارت الجديدة قائلاً: "إذا انتهت، فليكن"، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق "أفضل" يشمل الصين. وناقش ميدفيديف آفاق استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح. ووفقا له، "فإن الإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا غير كافية، في حين أن الأمثلة السلبية كثيرة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، يوم 22 سبتمبر/ أيلول العام الفائت، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة نيو ستارت) لن يصبح قابلًا للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولا تتخذ خطوات تقوّض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".الكرملين: العالم دون معاهدة "نيو ستارت" سيكون أكثر خطرا والاستقرار الاستراتيجي سيتعرض لتهديدات أكبرشويغو عن معاهدة "ستارت الجديدة": لم يتبق الكثير من الوقت للحفاظ على أحد أسس الاستقرار
