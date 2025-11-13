https://sarabic.ae/20251113/شويغو-عن-معاهدة-ستارت-الجديدة-لم-يتبق-الكثير-من-الوقت-للحفاظ-على-أحد-أسس-الاستقرار-1107061608.html

شويغو عن معاهدة "ستارت الجديدة": لم يتبق الكثير من الوقت للحفاظ على أحد أسس الاستقرار

شويغو عن معاهدة "ستارت الجديدة": لم يتبق الكثير من الوقت للحفاظ على أحد أسس الاستقرار

سبوتنيك عربي

حذر أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو من أن الوقت يوشك على النفاد للحفاظ على أحد أهم ركائز الاستقرار الاستراتيجي العالمي، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T04:45+0000

2025-11-13T04:45+0000

2025-11-13T05:30+0000

معاهدة ستارت

ستارت 3

روسيا

أخبار روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg

وقال شويغو في مقابلة مع "سبوتنيك": "أود أن أذكّر بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لتمديد معاهدة الإجراءات الخاصة بمواصلة خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام واحد". وأضاف: "لم يتبق لدينا وقت طويل للحفاظ على أحد الأسس الرئيسة للاستقرار العالمي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف:وتابع: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".

https://sarabic.ae/20251101/موسكو-الحوار-مع-واشنطن-حول-نيو-ستارت-ممكن-بعد-إزالة-كافة-مصادر-التوتر-في-العلاقات-1106616304.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

معاهدة ستارت, ستارت 3, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية