https://sarabic.ae/20260207/روسيا-واشنطن-لم-ترد-رسميا-على-اقتراح-موسكو-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110095773.html

روسيا: واشنطن لم ترد رسميا على اقتراح موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"

روسيا: واشنطن لم ترد رسميا على اقتراح موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"

سبوتنيك عربي

صرح غينادي غاتيلوف، المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم ترد رسميًا بعد على مقترح روسيا بشأن معاهدة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T10:27+0000

2026-02-07T10:27+0000

2026-02-07T10:27+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_93f3f0f6965c2a81c4e7ded9df438502.jpg

وقال غاتيلوف: "أما بالنسبة للرد الرسمي من الجانب الأمريكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإبقاء على السقوف الكمية بموجب معاهدة "نيو ستارت" بعد إنهائها، فلم يتم تلقي أي رد من هذا القبيل حتى الآن".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطوير اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، بدلًا من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت".وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلّت بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/ شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/ كانون الثاني 2021، على تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.لافروف: روسيا تدافع عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئةالخارجية الصينية: بكين تدعو واشنطن لاستئناف الحوار مع روسيا في مسألة الاستقرار الاستراتيجي

https://sarabic.ae/20260206/ميدفيديف-يعلق-على-تصريح-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110060944.html

https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يقترح-استحداث-معاهدة-ستارت-جديدة-بدلا-من-تمديدها-1110034468.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية