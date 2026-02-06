https://sarabic.ae/20260206/باحث-في-العلاقات-الدولية-العالم-مقبل-على-سباق-تسلح-غير-معلن-بعد-انتهاء-نيو-ستارت--1110044325.html
باحث في العلاقات الدولية: العالم مقبل على سباق تسلح غير معلن بعد انتهاء "نيو ستارت"
باحث في العلاقات الدولية: العالم مقبل على سباق تسلح غير معلن بعد انتهاء "نيو ستارت"
علّق الباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف، على واقع العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أنها "تمر بمرحلة صعبة وحرجة، بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة"،
وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مع انتهاء مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الصواريخ الاستراتيجية، لم يتم تمديدها نتيجة بروز لاعبين جدد على الساحة الدولية كالصين والهند"، مرجحًا أن "تُطرح اتفاقية جديدة مستقبلًا وفق توازنات وأطراف مختلفة".وأوضح معلوف أن "واشنطن غير مهتمة حاليًا بتمديد معاهدة "نيو ستارت" أو إقرار معاهدة بديلة، بل تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الساحة الدولية تمنحها أوراق قوة في أي مفاوضات مستقبلية"، مستشهدًا بوثيقة الأمن القومي الأمريكية التي أُقرت في الآونة الأخيرة.ورأى أن "المرحلة المقبلة ستُفرز توازنات جديدة على أساسها سيجلس الكبار إلى طاولة التفاوض، حيث تسعى موسكو إلى إشراك فرنسا وبريطانيا ضمن أي معاهدة نووية جديدة".وتابع معلوف: "نعيش مرحلة انتقالية متفلتة من الضوابط والاتفاقيات الدولية"، مشيرًا إلى أن "هذه المرحلة قد تطول في ظل تشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لم تكتمل معالمه بعد". وحذّر معلوف من أنه "سيكون هناك سباق تسلح غير معلن بين القوى الكبرى"، مشيرًا إلى "وجود تواصل دائم بين موسكو وواشنطن للبحث في القضايا الدولية الكبرى وتفادي الوصول إلى مواجهة شاملة".وختم معلوف حديثه محذرًا من "خطر تصاعد التوتر والانزلاق إلى مراحل يصعب التراجع عنها، حيث تُنتهك سيادة الدول ويموت مئات الآلاف خدمة لمصالح القوى الكبرى، بالإضافة إلى خطورة ميل الإدارة الأمريكية نحو عسكرة الفضاء".
