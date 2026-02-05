هل تندلع حرب نووية بعد "نيو ستارت"؟.. خبير عسكري سعودي يجيب لـ"سبوتنيك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/هل-تندلع-حرب-نووية-بعد-نيو-ستارت؟-خبير-عسكري-سعودي-يجيب-لـسبوتنيك-1110027995.html
هل تندلع حرب نووية بعد "نيو ستارت"؟.. خبير عسكري سعودي يجيب لـ"سبوتنيك"
هل تندلع حرب نووية بعد "نيو ستارت"؟.. خبير عسكري سعودي يجيب لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
قال اللواء عبد الله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن معاهدة "نيو ستارت" جاءت أساسا لخفض التصعيد على المستوى النووي والحد من إنتاج المزيد... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T16:10+0000
2026-02-05T16:10+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/56/1014035662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a62d899db5148b9b176cd358670db8c7.jpg
وأكد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيادة عدد الرؤوس النووية أو تطوير وسائلها وتقنياتها لن تغير من المعادلة، فالمسألة سياسية في البداية وفي النهاية، ومع انتهاء مدتها اليوم الخامس من فبراير/ شباط 2025، لا أتوقع أن يترتب على ذلك آثار سلبية كبيرة أو خطيرة على الأمن الدولي بسبب تجميدها أو تقييدها أو انتهاء مدتها وعدم تجديدها".وأضاف القحطاني أن هناك علاقات مشتركة وتعاونا قائما بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الدولي وضبط التوترات في العالم، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رقم مهم جدا في هذه الحرب وتتجه نحو إدارة هذه الأزمة بما يقود إلى إنهائها.وتابع: "جاءت الاتفاقية لتخفيض التكاليف التي تنفق على تطوير تلك الأسلحة على روسيا والولايات المتحدة، والموضوع برمته يخضع لجودة العلاقات بين موسكو وواشنطن".وفي ذات الوقت شدد على أن انتهاء المعاهدة أو تعليقها لمدة أطول لن يترتب عليه خطورة على العالم ولا على العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو، فكل الدلائل والمؤشرات تقول إن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الوقت الراهن ليست سيئة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهناك لغة مشتركة وتفاهمات ومبادئ متفق عليها، ويستطيع الرئيسان الاجتماع في أي لحظة لمناقشة أي موضوع ومن ضمنها هذه المعاهدة.واستطرد: "نهاية معاهدة أو اتفاق "نيو ستارت" لا تعني تأزما جديدا ولا تعني الحروب أو نهاية العالم أو أن تكون منطلقا لحرب عالمية جديدة كما يتصور البعض، في ظل وجود لغة تفاهم مشتركة بين الرئيسين ترامب وبوتين، وعدم رغبة أي من القوتين ولا الدول الأوروبية في مزيد من التصعيد النووي".ونوه بأن روسيا تصرح من وقت إلى آخر، وهو معلوم للجميع، بأنها سوف تفعل أسلحتها النووية إذا ما تم تهديدها، وهذا بالقطع لا يحتاج إلى إعلان، لأن كل الدول النووية وبلا أدنى شك سوف تفعل أسلحتها الاستراتيجية إذا ما تعرضت للتهديد الوجودي في اللحظة الأخيرة.وأشار الخبير العسكري إلى أن المعسكر الغربي (أوروبا) حاليا في وضع لا يرغب بأن يكون هناك مزيد من التوتر بين القطبين، كما أن الجميع لا يريد أن يكون العالم في تلك المرحلة تحت تهديد القوة النووية.ولفت القحطاني إلى أن معاهدة "نيو ستارت" هي لضبط إيقاع تلك الأسلحة النووية والحد من أعدادها، لكن انتهاءها لا يعني أن الأسلحة النووية غير موجودة، والتهديد النووي قائم ليس من أمريكا وروسيا ولكن من مناطق أخرى، والدليل إيران حاليا، فالمشكلة الحالية بين واشنطن وطهران أساسها الملف النووي وهناك ملفات أخرى.وختم القحطاني: "نيو ستارت" مرحلة معينة، وانتهاؤها اليوم لا يعني التأزم أو الحرب، بل هي مرحلة تفكير جديدة فيما بين موسكو وواشنطن حول كيفية ضبط إيقاع هذا السلاح المدمر"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفكيرا جديدا لضبط إيقاع هذا السلاح دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة".
https://sarabic.ae/20260205/1110012296.html
https://sarabic.ae/20260205/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-اقتراح-روسيا-تمديد-معاهدة-نيو-ستارت-مقاربة-سلمية-في-صالح-الإنسانية-1110018456.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/56/1014035662_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_d10301987ed04ddae2597d414bd696d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك

هل تندلع حرب نووية بعد "نيو ستارت"؟.. خبير عسكري سعودي يجيب لـ"سبوتنيك"

16:10 GMT 05.02.2026
© Sputnik . Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ يارس
صاروخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال اللواء عبد الله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن معاهدة "نيو ستارت" جاءت أساسا لخفض التصعيد على المستوى النووي والحد من إنتاج المزيد من الرؤوس النووية، موضحا أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان بالفعل ترسانة نووية كافية لتدمير العالم أكثر من مرة.
وأكد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيادة عدد الرؤوس النووية أو تطوير وسائلها وتقنياتها لن تغير من المعادلة، فالمسألة سياسية في البداية وفي النهاية، ومع انتهاء مدتها اليوم الخامس من فبراير/ شباط 2025، لا أتوقع أن يترتب على ذلك آثار سلبية كبيرة أو خطيرة على الأمن الدولي بسبب تجميدها أو تقييدها أو انتهاء مدتها وعدم تجديدها".
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وسائط متعددة
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
10:46 GMT
وأضاف القحطاني أن هناك علاقات مشتركة وتعاونا قائما بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الدولي وضبط التوترات في العالم، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رقم مهم جدا في هذه الحرب وتتجه نحو إدارة هذه الأزمة بما يقود إلى إنهائها.
وقال الخبير العسكري السعودي إنه لا ينكر أحد أن اتفاقية "نيو ستارت" مهمة جدا، وهي رسالة للعالم بأن السلاح النووي ليس وسيلة الحل لتحقيق الأمن والاستقرار، كما أن العودة إلى سباق تطوير الأسلحة النووية وزيادة أعدادها ومدياتها مكلف اقتصاديا على هذه الدول.
وتابع: "جاءت الاتفاقية لتخفيض التكاليف التي تنفق على تطوير تلك الأسلحة على روسيا والولايات المتحدة، والموضوع برمته يخضع لجودة العلاقات بين موسكو وواشنطن".
وفي ذات الوقت شدد على أن انتهاء المعاهدة أو تعليقها لمدة أطول لن يترتب عليه خطورة على العالم ولا على العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو، فكل الدلائل والمؤشرات تقول إن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الوقت الراهن ليست سيئة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهناك لغة مشتركة وتفاهمات ومبادئ متفق عليها، ويستطيع الرئيسان الاجتماع في أي لحظة لمناقشة أي موضوع ومن ضمنها هذه المعاهدة.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية
12:45 GMT
واستطرد: "نهاية معاهدة أو اتفاق "نيو ستارت" لا تعني تأزما جديدا ولا تعني الحروب أو نهاية العالم أو أن تكون منطلقا لحرب عالمية جديدة كما يتصور البعض، في ظل وجود لغة تفاهم مشتركة بين الرئيسين ترامب وبوتين، وعدم رغبة أي من القوتين ولا الدول الأوروبية في مزيد من التصعيد النووي".
ونوه بأن روسيا تصرح من وقت إلى آخر، وهو معلوم للجميع، بأنها سوف تفعل أسلحتها النووية إذا ما تم تهديدها، وهذا بالقطع لا يحتاج إلى إعلان، لأن كل الدول النووية وبلا أدنى شك سوف تفعل أسلحتها الاستراتيجية إذا ما تعرضت للتهديد الوجودي في اللحظة الأخيرة.
وقال القحطاني: "هذا ما يؤمن به العالم الذي يعرف أن تلك الترسانات النووية قد تستخدم يوما ما، لكن حاليا لا يوجد ما يدل على أن الأمور خرجت عن السيطرة أو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو سيئة، وهو ما يمكن معه أن تدخل الشكوك والنوايا بتقدير موقف بأن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم حاليا، وهذا غير وارد وغير ممكن حاليا، فلا روسيا تريد ذلك ولا الولايات المتحدة أيضا تريد ذلك".
وأشار الخبير العسكري إلى أن المعسكر الغربي (أوروبا) حاليا في وضع لا يرغب بأن يكون هناك مزيد من التوتر بين القطبين، كما أن الجميع لا يريد أن يكون العالم في تلك المرحلة تحت تهديد القوة النووية.
ولفت القحطاني إلى أن معاهدة "نيو ستارت" هي لضبط إيقاع تلك الأسلحة النووية والحد من أعدادها، لكن انتهاءها لا يعني أن الأسلحة النووية غير موجودة، والتهديد النووي قائم ليس من أمريكا وروسيا ولكن من مناطق أخرى، والدليل إيران حاليا، فالمشكلة الحالية بين واشنطن وطهران أساسها الملف النووي وهناك ملفات أخرى.
وختم القحطاني: "نيو ستارت" مرحلة معينة، وانتهاؤها اليوم لا يعني التأزم أو الحرب، بل هي مرحلة تفكير جديدة فيما بين موسكو وواشنطن حول كيفية ضبط إيقاع هذا السلاح المدمر"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفكيرا جديدا لضبط إيقاع هذا السلاح دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала