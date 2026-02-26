https://sarabic.ae/20260226/موسكو-عن-نفي-باريس-وجود-خطط-لنقل-أسلحة-نووية-لكييف-الغرب-كان-ينفي-وجود-مختبرات-بيولوجية---1110795265.html
موسكو عن نفي باريس وجود خطط لنقل أسلحة نووية لكييف: الغرب كان ينفي وجود مختبرات بيولوجية
سبوتنيك عربي
ذكّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بمحاولات الغرب السابقة لإنكار وجود مختبرات بيولوجية تحت رعاية حلف شمال الأطلسي... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، معلّقة على محاولات السفارة الفرنسية نفي وجود خطط لنقل أسلحة نووية إلى كييف: "عندما تحدثنا عن التجارب البيولوجية التي تجري في فضاء الدول المستقلة تحت رعاية مشرفين من الناتو، سمعنا حينها ذات التصريحات، التي تقول: "أنتم (روسيا) تكذبون، قبل أن يضطروا للاعتراف بها لاحقًا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقع تأكيد لندن وباريس، رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبّرًا عن أمله في أن يشكل نشر هذه المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب عائقًا أمام تنفيذ هذه الخطط المجنونة.وسبق أن أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن بريطانيا وفرنسا، تعتقدان بضرورة تزويد أوكرانيا بقنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة". ووفقًا لمعلومات تلقاها الجهاز، فإن لندن وباريس تُجهّزان لتسليح أوكرانيا بأسلحة نووية.
الأخبار
ar_EG
