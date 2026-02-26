إعلام: زيلينسكي أبلغ ترامب أمله بتسوية النزاع بحلول نهاية العام

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أمله في تسوية النزاع مع روسيا بحلول نهاية العام.
ووفقًا لما أورده موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أوكراني، لم يكشف عن اسمه، كانت هذه أول مكالمة بينهما بعد لقائهما الشخصي في دافوس، واستمرت 30 دقيقة.
Пустая комната в Белом доме, где должна была состояться пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского по итогам переговоров - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا
أمس, 14:10 GMT
وجاء في التقرير: "قال زيلينسكي إنه يأمل في إنهاء النزاع هذا العام، فيما رد ترامب بأن الحرب استمرت لفترة طويلة جدًا، ويفضل أن تنتهي خلال شهر".

عملية السلام

في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، جرت في أبوظبي اتصالات مغلقة لمجموعة عمل أمنية بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن. وتم خلال تلك الاتصالات بحث القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وفي ختام الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى وفق صيغة 157 مقابل 157.
وفي 17-18 فبراير/شباط، عُقدت في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن التسوية السلمية. وأفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأنها كانت صعبة، لكنها عملية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا جديدًا بشأن أوكرانيا سيعقد في المستقبل القريب.
وأوضح مصدر لـ "سبوتنيك" أن ممثلي الدول لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة بشأن مكان وموعد الاتصالات الجديدة، إلا أن الحوار سيستمر.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
