https://sarabic.ae/20260226/إعلام-زيلينسكي-أبلغ-ترامب-أمله-بتسوية-النزاع-بحلول-نهاية-العام-1110757567.html

إعلام: زيلينسكي أبلغ ترامب أمله بتسوية النزاع بحلول نهاية العام

إعلام: زيلينسكي أبلغ ترامب أمله بتسوية النزاع بحلول نهاية العام

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أمله في تسوية النزاع مع روسيا بحلول نهاية العام. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T00:29+0000

2026-02-26T00:29+0000

2026-02-26T00:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

ترامب

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

ووفقًا لما أورده موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أوكراني، لم يكشف عن اسمه، كانت هذه أول مكالمة بينهما بعد لقائهما الشخصي في دافوس، واستمرت 30 دقيقة.وجاء في التقرير: "قال زيلينسكي إنه يأمل في إنهاء النزاع هذا العام، فيما رد ترامب بأن الحرب استمرت لفترة طويلة جدًا، ويفضل أن تنتهي خلال شهر".عملية السلامفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، جرت في أبوظبي اتصالات مغلقة لمجموعة عمل أمنية بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن. وتم خلال تلك الاتصالات بحث القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وفي ختام الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى وفق صيغة 157 مقابل 157.وفي 17-18 فبراير/شباط، عُقدت في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن التسوية السلمية. وأفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأنها كانت صعبة، لكنها عملية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا جديدًا بشأن أوكرانيا سيعقد في المستقبل القريب.وأوضح مصدر لـ "سبوتنيك" أن ممثلي الدول لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة بشأن مكان وموعد الاتصالات الجديدة، إلا أن الحوار سيستمر.وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-هناك-عدد-كبير-من-الأفكار-الإبداعية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1110743186.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, ترامب, أخبار أوكرانيا