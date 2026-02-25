عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا
ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا
ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إنه يتم طرح "العديد من الأفكار الإبداعية" خلال المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T14:10+0000
2026-02-25T14:10+0000
أخبار المناخ في العالم
البرلمان الاوكراني
روسيا
يوتيوب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098282509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d4c1d71b9213d744dc7f63f8c5dc6d9.jpg
قال ويتكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى YES Meeting الأوكراني: "هناك العديد من الأفكار الإبداعية المطروحة التي لا يمكنني مناقشتها اليوم لأن ذلك قد يكون غير مناسب". وقد نشرت مؤسسة فيكتور بينشوك، الجهة المنظمة للحدث، تسجيلا للكلمة على موقع YouTube. وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.
https://sarabic.ae/20260224/روسيا-تدعو-إلى-إنهاء-حقيقي-للنزاع-في-أوكرانيا-1110714926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098282509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e83905d4d39a3a138e09da3746694030.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المناخ في العالم, البرلمان الاوكراني, روسيا, يوتيوب
أخبار المناخ في العالم, البرلمان الاوكراني, روسيا, يوتيوب

ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا

14:10 GMT 25.02.2026
© Getty Images / Andrew HarnikПустая комната в Белом доме, где должна была состояться пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского по итогам переговоров
Пустая комната в Белом доме, где должна была состояться пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского по итогам переговоров - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إنه يتم طرح "العديد من الأفكار الإبداعية" خلال المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
قال ويتكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى YES Meeting الأوكراني: "هناك العديد من الأفكار الإبداعية المطروحة التي لا يمكنني مناقشتها اليوم لأن ذلك قد يكون غير مناسب". وقد نشرت مؤسسة فيكتور بينشوك، الجهة المنظمة للحدث، تسجيلا للكلمة على موقع YouTube.

ووفقا لويتكوف، فإن هذه الأفكار "واقعية ومعقولة". وأضاف المبعوث الخاص: "وحتى لو لم تنجح هذه المحاولات، فهذا لا يعني أننا لا نحاول".

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدعو إلى إنهاء حقيقي للنزاع في أوكرانيا
أمس, 22:14 GMT
وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.
وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.
وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.
