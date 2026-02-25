https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-هناك-عدد-كبير-من-الأفكار-الإبداعية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1110743186.html

ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا

ويتكوف: هناك عدد كبير من "الأفكار الإبداعية" في مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إنه يتم طرح "العديد من الأفكار الإبداعية" خلال المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T14:10+0000

2026-02-25T14:10+0000

2026-02-25T14:10+0000

أخبار المناخ في العالم

البرلمان الاوكراني

روسيا

يوتيوب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098282509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d4c1d71b9213d744dc7f63f8c5dc6d9.jpg

قال ويتكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى YES Meeting الأوكراني: "هناك العديد من الأفكار الإبداعية المطروحة التي لا يمكنني مناقشتها اليوم لأن ذلك قد يكون غير مناسب". وقد نشرت مؤسسة فيكتور بينشوك، الجهة المنظمة للحدث، تسجيلا للكلمة على موقع YouTube. وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.

https://sarabic.ae/20260224/روسيا-تدعو-إلى-إنهاء-حقيقي-للنزاع-في-أوكرانيا-1110714926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المناخ في العالم, البرلمان الاوكراني, روسيا, يوتيوب