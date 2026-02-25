https://sarabic.ae/20260225/ويتكوف-هناك-عدد-كبير-من-الأفكار-الإبداعية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1110743186.html
قال ويتكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى YES Meeting الأوكراني: "هناك العديد من الأفكار الإبداعية المطروحة التي لا يمكنني مناقشتها اليوم لأن ذلك قد يكون غير مناسب". وقد نشرت مؤسسة فيكتور بينشوك، الجهة المنظمة للحدث، تسجيلا للكلمة على موقع YouTube.
ووفقا لويتكوف، فإن هذه الأفكار "واقعية ومعقولة". وأضاف المبعوث الخاص: "وحتى لو لم تنجح هذه المحاولات، فهذا لا يعني أننا لا نحاول".
وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.
وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.
وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.