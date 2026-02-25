مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي
مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي، أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، من... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T20:17+0000
2026-02-25T20:17+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وأكد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "دميترييف يصل غدًا".وصرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، يبذلان جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي

20:17 GMT 25.02.2026
كشف مصدر دبلوماسي، أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل إلى جنيف غدًا الخميس لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي.
وأكد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "دميترييف يصل غدًا".

وأضاف المصدر أن دميترييف سيعقد اجتماعًا مع ممثلي الولايات المتحدة، بمن فيهم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وصرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، يبذلان جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".
وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
