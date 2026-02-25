https://sarabic.ae/20260225/مصدر-لـسبوتنيك-دميترييف-يصل-غدا-الخميس-إلى-جنيف-لإجراء-مباحثات-مع-الجانب-الأمريكي-1110754017.html
مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي
مصدر لـ"سبوتنيك": دميترييف يصل غدا الخميس إلى جنيف لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي
كشف مصدر دبلوماسي، أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، من...
وأكد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "دميترييف يصل غدًا".وصرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، يبذلان جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
كشف مصدر دبلوماسي، أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، من المتوقع أن يصل إلى جنيف غدًا الخميس لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي.
وأكد المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "دميترييف يصل غدًا".
وأضاف المصدر أن دميترييف سيعقد اجتماعًا مع ممثلي الولايات المتحدة، بمن فيهم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وصرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، يبذلان جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".
وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.