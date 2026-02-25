الدوما الروسي: تزويد باريس ولندن لكييف بالأسلحة النووية يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدوما الروسي: تزويد باريس ولندن لكييف بالأسلحة النووية يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية
الدوما الروسي: تزويد باريس ولندن لكييف بالأسلحة النووية يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة قدمت مسودة بيان موجه إلى فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T20:04+0000
2026-02-25T20:04+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b063b2b9267314ef607d0414da24b109.jpg
وقال سلوتسكي للصحفيين: "أعدت لجنة الشؤون الدولية وقدمت للمجلس مسودة بيان موجه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، بشأن خطط باريس ولندن تزويد كييف بمكونات أسلحة نووية، وذلك بناءً على معلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية".وأكد البرلماني الروسي أن "هذه نوايا بالغة الخطورة، وتهديد حقيقي باندلاع حرب عالمية ثالثة. ومهما أنكرت السلطات هذه المعلومات، يجب فضح خطط أتباع بانديرا الإجرامية المتعلقة بالأسلحة النووية وتحييدها. وأنا على ثقة بأن شعبي فرنسا وبريطانيا العظمى لهما مصلحة مباشرة في هذا الأمر".وجاء في بيان نواب مجلس الدوما: "يعتبر نواب مجلس الدوما هذه النوايا من جانب باريس ولندن انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد تدفع هذه الخطوة العالم إلى حافة كارثة نووية".
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة قدمت مسودة بيان موجه إلى فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة بشأن خطط باريس ولندن لتزويد كييف بأسلحة نووية.
وقال سلوتسكي للصحفيين: "أعدت لجنة الشؤون الدولية وقدمت للمجلس مسودة بيان موجه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، بشأن خطط باريس ولندن تزويد كييف بمكونات أسلحة نووية، وذلك بناءً على معلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية".
وأضاف رئيس اللجنة أن النواب يعتزمون دعوة البرلمانيين الفرنسيين والبريطانيين إلى إجراء تحقيق مستقل فوري في احتمال وجود "مؤامرة نووية" من قبل عناصر مؤيدة للحرب في الأوساط الباريسية واللندنية.
وأكد البرلماني الروسي أن "هذه نوايا بالغة الخطورة، وتهديد حقيقي باندلاع حرب عالمية ثالثة. ومهما أنكرت السلطات هذه المعلومات، يجب فضح خطط أتباع بانديرا الإجرامية المتعلقة بالأسلحة النووية وتحييدها. وأنا على ثقة بأن شعبي فرنسا وبريطانيا العظمى لهما مصلحة مباشرة في هذا الأمر".
علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها
17:09 GMT

واعتبر نواب مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، خطط باريس ولندن لتزويد كييف بالأسلحة النووية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وذلك وفقًا لمسودة بيان موجهة إلى برلمانات فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة.

وجاء في بيان نواب مجلس الدوما: "يعتبر نواب مجلس الدوما هذه النوايا من جانب باريس ولندن انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد تدفع هذه الخطوة العالم إلى حافة كارثة نووية".
