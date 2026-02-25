مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
17:09 GMT 25.02.2026
© AP Photo / Yves Loggheعلم الاتحاد الأوروبي في بروكسل
علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
كشف مصدر أوروبي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي علق اعتماد الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا حتى تغيير المجر لموقفها.
وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أُزيل موضوع الاتفاق على الحزمة العشرين الجديدة من العقوبات ضد روسيا من جدول أعمال اجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، ولم تُناقش اليوم الأربعاء، والحزمة متوقفة تمامًا حاليًا بسبب موقف هنغاريا، وأنه يلزم تغيير قرار بودابست لإعادة فتح النقاش واستئناف المفاوضات".

وأضاف أن "الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي سينتظرون نتائج المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي لمواصلة تنسيق العقوبات ضد روسيا".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
12:36 GMT
وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "تتدخل بروكسل وكييف في الانتخابات المجرية لأنهما تريدان الإطاحة بحكومتنا الوطنية وفرض أجندتهما".
وتابع: "لن يتمكنا من حرماننا من إمدادات الطاقة الروسية، أو إجبار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إجبارنا على إرسال الأموال، أو جرنا إلى حرب. كفى تدخلاً!".
