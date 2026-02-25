https://sarabic.ae/20260225/مصدر-لـسبوتنيك-الاتحاد-الأوروبي-يعلق-عقوباته-الجديدة-ضد-روسيا-حتى-تغير-المجر-موقفها-1110749786.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها
كشف مصدر أوروبي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي علق اعتماد الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا حتى تغيير المجر لموقفها.
وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أُزيل موضوع الاتفاق على الحزمة العشرين الجديدة من العقوبات ضد روسيا من جدول أعمال اجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، ولم تُناقش اليوم الأربعاء، والحزمة متوقفة تمامًا حاليًا بسبب موقف هنغاريا، وأنه يلزم تغيير قرار بودابست لإعادة فتح النقاش واستئناف المفاوضات".وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.وتابع: "لن يتمكنا من حرماننا من إمدادات الطاقة الروسية، أو إجبار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إجبارنا على إرسال الأموال، أو جرنا إلى حرب. كفى تدخلاً!".
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الجديدة ضد روسيا حتى تغير المجر موقفها
كشف مصدر أوروبي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي علق اعتماد الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا حتى تغيير المجر لموقفها.
وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أُزيل موضوع الاتفاق على الحزمة العشرين الجديدة من العقوبات ضد روسيا من جدول أعمال اجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، ولم تُناقش اليوم الأربعاء، والحزمة متوقفة تمامًا حاليًا بسبب موقف هنغاريا، وأنه يلزم تغيير قرار بودابست لإعادة فتح النقاش واستئناف المفاوضات".
وأضاف أن "الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي سينتظرون نتائج المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي لمواصلة تنسيق العقوبات ضد روسيا".
وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "تتدخل بروكسل وكييف في الانتخابات المجرية لأنهما تريدان الإطاحة بحكومتنا الوطنية وفرض أجندتهما".
وتابع: "لن يتمكنا من حرماننا من إمدادات الطاقة الروسية، أو إجبار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إجبارنا على إرسال الأموال، أو جرنا إلى حرب. كفى تدخلاً!".