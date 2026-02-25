https://sarabic.ae/20260225/أوربان-المجر-تعزز-حماية-البنية-التحتية-لمواجهة-أي-أعمال-عدائية-من-الجانب-الأوكراني-1110740939.html
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنشر أفرادًا ومعدات عسكرية بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد.
وقال أوربان، في رسالة مصورة: "سيتم نشر الأفراد العسكريين والمعدات اللازمة لمنع الهجمات بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية، وستقوم الشرطة بدوريات في المناطق المحيطة بمحطات الطاقة ومحطات التوزيع ومراكز التحكم".وأضاف أوربان أن "أوكرانيا تستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل نظام الطاقة في المجر، لذلك أمرت بتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية".وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل تبعات الصراع الأوكراني، ماليًا، إذ سيغرق في ديون طائلة.وأشار أوربان إلى أن روسيا دولة تمتلك أسلحة نووية، مضيفًا: "لا يوجد حل لكيفية هزيمة قوة نووية".
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنشر أفرادًا ومعدات عسكرية بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد.
وقال أوربان، في رسالة مصورة: "سيتم نشر الأفراد العسكريين والمعدات اللازمة لمنع الهجمات بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية، وستقوم الشرطة بدوريات في المناطق المحيطة بمحطات الطاقة ومحطات التوزيع ومراكز التحكم".
ولفت إلى أن المجر ستعزز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة لمواجهة أي أعمال عدائية أخرى من جانب أوكرانيا.
وأضاف أوربان أن "أوكرانيا تستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل نظام الطاقة في المجر، لذلك أمرت بتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية".
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل تبعات الصراع الأوكراني
، ماليًا، إذ سيغرق في ديون طائلة.
وقال أوربان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان المجري: "نتوقع أن تُبقي روسيا على اقتصادها الحربي وآلتها العسكرية لسنوات عديدة. ونرى أن أوكرانيا وأوروبا ستستنزف مخزوناتها العسكرية وأموالها وقواتها البشرية بوتيرة أسرع من روسيا... لا تستطيع أوروبا تحمل تكاليف هذه الحرب ماليًا. ستبقى غارقة في الديون لعقود".
وأشار أوربان إلى أن روسيا دولة تمتلك أسلحة نووية، مضيفًا: "لا يوجد حل لكيفية هزيمة قوة نووية".