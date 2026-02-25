أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/أوربان-المجر-تعزز-حماية-البنية-التحتية-لمواجهة-أي-أعمال-عدائية-من-الجانب-الأوكراني-1110740939.html
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنشر أفرادًا ومعدات عسكرية بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T12:36+0000
2026-02-25T12:36+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان، في رسالة مصورة: "سيتم نشر الأفراد العسكريين والمعدات اللازمة لمنع الهجمات بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية، وستقوم الشرطة بدوريات في المناطق المحيطة بمحطات الطاقة ومحطات التوزيع ومراكز التحكم".وأضاف أوربان أن "أوكرانيا تستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل نظام الطاقة في المجر، لذلك أمرت بتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية".وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل تبعات الصراع الأوكراني، ماليًا، إذ سيغرق في ديون طائلة.وأشار أوربان إلى أن روسيا دولة تمتلك أسلحة نووية، مضيفًا: "لا يوجد حل لكيفية هزيمة قوة نووية".
https://sarabic.ae/20260225/وزير-الدفاع-الدنماركي-مستعدون-لمناقشة-نشر-الأسلحة-النووية-في-البلاد-1110740627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني

12:36 GMT 25.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنشر أفرادًا ومعدات عسكرية بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد.
وقال أوربان، في رسالة مصورة: "سيتم نشر الأفراد العسكريين والمعدات اللازمة لمنع الهجمات بالقرب من منشآت الطاقة الرئيسية، وستقوم الشرطة بدوريات في المناطق المحيطة بمحطات الطاقة ومحطات التوزيع ومراكز التحكم".
ولفت إلى أن المجر ستعزز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة لمواجهة أي أعمال عدائية أخرى من جانب أوكرانيا.
وأضاف أوربان أن "أوكرانيا تستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل نظام الطاقة في المجر، لذلك أمرت بتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية".
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد
12:23 GMT
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل تبعات الصراع الأوكراني، ماليًا، إذ سيغرق في ديون طائلة.

وقال أوربان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان المجري: "نتوقع أن تُبقي روسيا على اقتصادها الحربي وآلتها العسكرية لسنوات عديدة. ونرى أن أوكرانيا وأوروبا ستستنزف مخزوناتها العسكرية وأموالها وقواتها البشرية بوتيرة أسرع من روسيا... لا تستطيع أوروبا تحمل تكاليف هذه الحرب ماليًا. ستبقى غارقة في الديون لعقود".

وأشار أوربان إلى أن روسيا دولة تمتلك أسلحة نووية، مضيفًا: "لا يوجد حل لكيفية هزيمة قوة نووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала