الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"

الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ترى موقفا ثابتا للمجر وسلوفاكيا في الوضع المتعلق بخط أنابيب النفط "دروجبا"، واصفًا تصرفات نظام... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى موقفا واضحا وثابتا تماما لبودابست وبراتيسلافا، اللتين تدافعان عن مصالحهما الاقتصادية، ونرى تخريبا من قِبل نظام كييف".وفي يوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.بدوره، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا

