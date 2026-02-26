عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-تدافعان-بثبات-عن-مصالحهما-في-قضية-خط-أنابيب-دروجبا-1110774938.html
الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"
الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ترى موقفا ثابتا للمجر وسلوفاكيا في الوضع المتعلق بخط أنابيب النفط "دروجبا"، واصفًا تصرفات نظام... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:31+0000
2026-02-26T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
سلوفاكيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى موقفا واضحا وثابتا تماما لبودابست وبراتيسلافا، اللتين تدافعان عن مصالحهما الاقتصادية، ونرى تخريبا من قِبل نظام كييف".وفي يوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.بدوره، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260225/سيارتو-المجر-منفتحة-على-تنويع-الطاقة-دون-التخلي-عن-روسيا-1110716311.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, سلوفاكيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, سلوفاكيا, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"

11:31 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ترى موقفا ثابتا للمجر وسلوفاكيا في الوضع المتعلق بخط أنابيب النفط "دروجبا"، واصفًا تصرفات نظام كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريب مقصود ومتعمد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى موقفا واضحا وثابتا تماما لبودابست وبراتيسلافا، اللتين تدافعان عن مصالحهما الاقتصادية، ونرى تخريبا من قِبل نظام كييف".

وكانت المجر وسلوفاكيا قد انقطعت عنهما إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب اضطرابات العبور من أوكرانيا.

وفي يوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
سيارتو: المجر منفتحة على تنويع الطاقة دون التخلي عن روسيا
أمس, 00:51 GMT
بدوره، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.

وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
