رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يعلن-استعداد-بلاده-لقطع-إمدادات-الكهرباء-عن-أوكرانيا-1110598401.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الاثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة... 21.02.2026
وكتب فيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "إذا لم ينجح زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الاثنين، فسأطلب في اليوم نفسه من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا".وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
https://sarabic.ae/20260215/سيارتو-هنغاريا-وسلوفاكيا-تطالبان-كرواتيا-بالسماح-بعبور-النفط-الروسي-1110395253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
11:16 GMT 21.02.2026
© YouTube.comرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الاثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.
وكتب فيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "إذا لم ينجح زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الاثنين، فسأطلب في اليوم نفسه من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا".
وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
سيارتو: هنغاريا وسلوفاكيا تطالبان كرواتيا بالسماح بعبور النفط الروسي
15 فبراير, 20:24 GMT
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
