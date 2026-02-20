https://sarabic.ae/20260220/سيارتو-لا-دعم-ماليا-أوروبيا-لأوكرانيا-قبل-ضمان-عودة-إمدادات-النفط-إلى-المجر-من-روسيا-1110583289.html
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى المجر عبر... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T18:32+0000
2026-02-20T18:32+0000
2026-02-20T18:32+0000
روسيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107976716_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e480cb8732fd09028a2593930110af7e.jpg
وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالما أن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا"، وحتى تستأنف إمدادات النفط إلى المجر، فلن تتمكن أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراعالمفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جز
https://sarabic.ae/20260220/أوربان-يتهم-أوكرانيا-بمحاولة-إثارة-الفوضى-في-المجر-1110556422.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107976716_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_91b8e316cac5a30ddc3c4370852874c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب "دروجبا".
وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالما أن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا"، وحتى تستأنف إمدادات النفط إلى المجر، فلن تتمكن أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".
وتابع: "وإلى حين استئناف إمدادات النفط عبر أوكرانيا إلى المجر، ستمنع المجر أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"
، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.