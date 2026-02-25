https://sarabic.ae/20260225/سيارتو-المجر-منفتحة-على-تنويع-الطاقة-دون-التخلي-عن-روسيا-1110716311.html

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الثلاثاء، بأن بلاده منفتحة على تنويع مصادر الطاقة، لكنها لن تتخلى عن الإمدادات المربحة والموثوقة من روسيا.

وقال سيارتو في كلمة بمعهد الولايات المتحدة للسلام: "التنويع أمر مهم بالنسبة لنا، ولكنه في الوقت نفسه يعني امتلاك أكبر عدد ممكن من المصادر وخطوط النقل، لا العكس. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال استبدال المصادر الرخيصة والموثوقة [من روسيا] بمصادر أغلى ثمناً وأقل موثوقية".ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، وفي يوم الجمعة، مُنعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى حين استئناف شحنات النفط الروسي.ووفقاً لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، جاء هذا الإجراء رداً على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، في محاولة منه لإثارة أزمة طاقة في البلاد والتأثير على انتخابات أبريل.وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.

