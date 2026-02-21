بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260221/بعد-سلوفاكيا-المجر-تلمح-بوقف-إمدادات-الكهرباء-لأوكرانيا-1110600599.html
بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا
بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر، على غرار سلوفاكيا، تدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردا على توقف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T13:20+0000
2026-02-21T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية في بيكيسكابا: "هناك مسألة أخرى أدرسها حاليا بعناية، لأن جزءا كبيرا من إمدادات الكهرباء في أوكرانيا يأتي أيضا من المجر. لذا، إذا أوقفنا هذا الإمداد، فقد تحدث أمور غير سارة. على أي حال، السلوفاكيون يدرسون هذا الإجراء، وإذا لزم الأمر، فسنتخذ نحن أيضا هذا الإجراء المضاد الثالث".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.وكتب فيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "إذا لم ينجح زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، فسأطلب في اليوم نفسه من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا".وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالما أن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا"، وحتى تستأنف إمدادات النفط إلى المجر، فلن تتمكن أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
https://sarabic.ae/20260221/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يعلن-استعداد-بلاده-لقطع-إمدادات-الكهرباء-عن-أوكرانيا-1110598401.html
https://sarabic.ae/20260220/سيارتو-لا-دعم-ماليا-أوروبيا-لأوكرانيا-قبل-ضمان-عودة-إمدادات-النفط-إلى-المجر-من-روسيا-1110583289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا

بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا

13:20 GMT 21.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر، على غرار سلوفاكيا، تدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردا على توقف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، وهو ما قد يكون "غير سار" لكييف.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية في بيكيسكابا: "هناك مسألة أخرى أدرسها حاليا بعناية، لأن جزءا كبيرا من إمدادات الكهرباء في أوكرانيا يأتي أيضا من المجر. لذا، إذا أوقفنا هذا الإمداد، فقد تحدث أمور غير سارة. على أي حال، السلوفاكيون يدرسون هذا الإجراء، وإذا لزم الأمر، فسنتخذ نحن أيضا هذا الإجراء المضاد الثالث".

وذكر أوربان بإجراءين مضادين تم اتخاذهما بالفعل، وقف إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، وتجميد قرض بقيمة 90 مليار يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي لكييف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
11:16 GMT
وكتب فيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "إذا لم ينجح زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، فسأطلب في اليوم نفسه من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستواصل عرقلة منح أوكرانيا قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو، ما لم تستأنف كييف عبور النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب "دروجبا".

وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالما أن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا"، وحتى تستأنف إمدادات النفط إلى المجر، فلن تتمكن أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
أمس, 18:32 GMT
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.

وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала