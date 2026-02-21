https://sarabic.ae/20260221/بعد-سلوفاكيا-المجر-تلمح-بوقف-إمدادات-الكهرباء-لأوكرانيا-1110600599.html

بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر، على غرار سلوفاكيا، تدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردا على توقف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية في بيكيسكابا: "هناك مسألة أخرى أدرسها حاليا بعناية، لأن جزءا كبيرا من إمدادات الكهرباء في أوكرانيا يأتي أيضا من المجر. لذا، إذا أوقفنا هذا الإمداد، فقد تحدث أمور غير سارة. على أي حال، السلوفاكيون يدرسون هذا الإجراء، وإذا لزم الأمر، فسنتخذ نحن أيضا هذا الإجراء المضاد الثالث".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.وكتب فيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "إذا لم ينجح زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، فسأطلب في اليوم نفسه من الشركات السلوفاكية المعنية وقف إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا".وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالما أن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا"، وحتى تستأنف إمدادات النفط إلى المجر، فلن تتمكن أوكرانيا من الحصول على القرض العسكري البالغ 90 مليار يورو".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.

