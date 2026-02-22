عربي
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأطالب غدا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأطالب غدا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الإثنين، بأنه سيطلب غدا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T19:11+0000
2026-02-22T19:11+0000
سلوفاكيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار المجر
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
وقال فيكو في خطاب مصور نُشر عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: "سأزور غدًا شركة "إس إي بي إس" (المشغلة لنظام نقل الطاقة في سلوفاكيا) وأطالبها بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
https://sarabic.ae/20260221/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يعلن-استعداد-بلاده-لقطع-إمدادات-الكهرباء-عن-أوكرانيا-1110598401.html
المجر
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأطالب غدا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا

19:11 GMT 22.02.2026
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الإثنين، بأنه سيطلب غدا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا.
وقال فيكو في خطاب مصور نُشر عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: "سأزور غدًا شركة "إس إي بي إس" (المشغلة لنظام نقل الطاقة في سلوفاكيا) وأطالبها بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".
وأضاف: "إذا أخبرنا (فلاديمير زيلينسكي) أنه يجب علينا شراء الغاز والنفط من مصادر أخرى غير روسيا، حتى وإن كان ذلك أكثر صعوبة وتكلفة، فلنا الحق في الرد".
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
أمس, 11:16 GMT
وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
