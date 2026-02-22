https://sarabic.ae/20260222/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-سأطالب-غدا-بوقف-إمدادات-الكهرباء-الطارئة-من-سلوفاكيا-إلى-أوكرانيا-1110642168.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: سأطالب غدا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الإثنين، بأنه سيطلب غدا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا.
وقال فيكو في خطاب مصور نُشر عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: "سأزور غدًا شركة "إس إي بي إس" (المشغلة لنظام نقل الطاقة في سلوفاكيا) وأطالبها بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الإثنين، بأنه سيطلب غدا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة من سلوفاكيا إلى أوكرانيا.
وقال فيكو في خطاب مصور نُشر عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: "سأزور غدًا شركة "إس إي بي إس" (المشغلة لنظام نقل الطاقة في سلوفاكيا) وأطالبها بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".
وأضاف: "إذا أخبرنا (فلاديمير زيلينسكي) أنه يجب علينا شراء الغاز والنفط من مصادر أخرى غير روسيا، حتى وإن كان ذلك أكثر صعوبة وتكلفة، فلنا الحق في الرد".
وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي
" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا
أصحبت مجددًا موضعا للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا، وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".