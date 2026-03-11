الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، لم يناقشا خلال المكالمة الهاتفية، ما... 11.03.2026
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات قد نوقشت خلال مكالمة بوتين وبزشكيان: "لم يناقش أي من هذه المواضيع خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس".وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط". وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدينعراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، لم يناقشا خلال المكالمة الهاتفية، ما يزعم بشأن مطالبة إيران استئناف المفاوضات مع واشنطن".
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات قد نوقشت خلال مكالمة بوتين وبزشكيان: "لم يناقش أي من هذه المواضيع خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس".
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات حول إيران
أمس, 12:37 GMT
وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
عراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة
