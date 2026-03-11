https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html
الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، لم يناقشا خلال المكالمة الهاتفية، ما... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات قد نوقشت خلال مكالمة بوتين وبزشكيان: "لم يناقش أي من هذه المواضيع خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس".وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط". وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدينعراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة
الأخبار
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، لم يناقشا خلال المكالمة الهاتفية، ما يزعم بشأن مطالبة إيران استئناف المفاوضات مع واشنطن".
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات قد نوقشت خلال مكالمة بوتين وبزشكيان: "لم يناقش أي من هذه المواضيع خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس".
وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.