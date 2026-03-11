https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html

الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران

وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات قد نوقشت خلال مكالمة بوتين وبزشكيان: "لم يناقش أي من هذه المواضيع خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس".وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط". وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدينعراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة

