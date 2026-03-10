https://sarabic.ae/20260310/الكرملين-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-تخفيف-التوترات-حول-إيران--1111302738.html

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات حول إيران

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات حول إيران

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة وستكون سعيدة لدعم تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، ولكن هناك حاجة إلى... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين، معلّقا على موقف روسيا بشأن تسوية الصراع حول إيران: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة بأفضل ما لديها، وستكون سعيدة للقيام بذلك. لكنكم تعلمون أن التفاهم والموافقة المتعددة ضرورية هنا، وبذلك يجب علينا أن نكون صبورين".وفيما يتعلق بالمقترحات التي قدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس ولايات المتحدة، دونالد ترامب، لحل الأزمة المتعلقة مع الوضع حول إيران، أجاب بيكسوف: "ليس هناك حاليًا مجال للخوض في التفاصيل، وفي الواقع، لا توجد نية للقيام بذلك. لقد أبلغ الرئيس (بوتين) هذه المقترحات إلى نظيره (ترامب). سنرى كيف ستسير عملية الموافقة".وتابع: "منذ بداية هذه الأزمة (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران)، وحتى قبل بدء المرحلة العسكرية، طرح بوتين خيارات متنوعة لوساطتنا ومساعينا الحميدة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوتر. وما تزال العديد من هذه المقترحات مطروحة، كما أشار الرئيس بالأمس (في يوم 9 مارس/ آذار الجاري)".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

