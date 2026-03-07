https://sarabic.ae/20260307/عراقجي-طهران-تحمل-الإدارة-الأمريكية-الحالية-مسؤولية-أي-تصعيد-عسكري-في-المنطقة--1111199135.html

عراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة

عراقجي: طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة

حمل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، مسؤولية أي تصعيد عسكري في المنطقة الإدارة الأميركية الحالية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

أخبار ايران اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

الحرب

وأوضح عراقجي، في بيان: أن مبادرة (الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان) لخفض التصعيد بالمنطقة، هي شريطة ألا تستخدم الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية (للبلدان التي تستضيف قواعد أمريكية) لمهاجمة الشعب الإيراني، مضيفا أن "هذه المبادرة قد قضى عليها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بسوء فهمه للوضع، وتقع مسؤولية أي تصعيد على عاتق الإدارة الأميركية بشكل كامل".وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية كانت مستعدة منذ زمن لاحتمالية التصعيد العسكري.. ومغامرة ترامب كلفت الجيش الأميركي 100 مليار دولار بالإضافة إلى أرواح جنود شباب".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

