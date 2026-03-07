https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الإيرانية-طهران-تقصف-الأهداف-التي-تنطلق-منها-أعمال-عدوانية-ضدنا--1111196751.html
الخارجية الإيرانية: طهران تقصف الأهداف التي تنطلق منها أعمال عدوانية ضدنا
الخارجية الإيرانية: طهران تقصف الأهداف التي تنطلق منها أعمال عدوانية ضدنا
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف المطارات المدنية في إيران بأنها "خطوة جبانة"، مشيرة إلى أنها سترد عليها بقوة وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ca6fec53e39af51939c1e04ea43c4ec3.jpg
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية. وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة".ولفت إلى أن "القواعد الأمريكية تم استخدامها لدعم إسرائيل فقط"، مشيرا إلى أن استهدافها من قبل إيران يأتي ضمن حقنا بالدفاع عن النفس وسنواصل تحركاتنا حتى يفي مجلس الأمن بواجبه من خلال تحديد هوية المعتدين".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-إيراني-لدينا-أدلة-على-استخدام-أراضي-بعض-دول-المنطقة-في-الهجمات-ضد-إيران---1111195483.html
الخارجية الإيرانية: طهران تقصف الأهداف التي تنطلق منها أعمال عدوانية ضدنا
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف المطارات المدنية في إيران بأنها "خطوة جبانة"، مشيرة إلى أنها سترد عليها بقوة وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت
محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية.
وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة".
ولفت إلى أن "القواعد الأمريكية
تم استخدامها لدعم إسرائيل فقط"، مشيرا إلى أن استهدافها من قبل إيران يأتي ضمن حقنا بالدفاع عن النفس وسنواصل تحركاتنا حتى يفي مجلس الأمن بواجبه من خلال تحديد هوية المعتدين".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.