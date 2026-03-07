عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية وعضو مجلس القيادة المؤقت، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، أن طهران تمتلك أدلة تشير إلى استخدام أراضي بعض دول المنطقة،... 07.03.2026
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إيجئي قوله إن الأدلة التي بحوزة القوات المسلحة الإيرانية تظهر أن أراضي بعض الدول في المنطقة استُخدمت في تنفيذ الهجمات ضد بلاده. وشدد إيجئي على أن هناك توافقاً داخل القيادة الإيرانية على مواصلة ما وصفه بـ"الهجمات الشديدة" ضد الأهداف المرتبطة بهذه العمليات في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
تابعنا عبر
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية وعضو مجلس القيادة المؤقت، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، أن طهران تمتلك أدلة تشير إلى استخدام أراضي بعض دول المنطقة، بشكل علني وسري، في الهجمات التي استهدفت إيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إيجئي قوله إن الأدلة التي بحوزة القوات المسلحة الإيرانية تظهر أن أراضي بعض الدول في المنطقة استُخدمت في تنفيذ الهجمات ضد بلاده.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب
15:02 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى إلحاق الأذى بأي طرف، مؤكداً أن حق الدفاع عن النفس مكفول للدول التي تتعرض لاعتداء وفقاً للقانون الدولي.
وشدد إيجئي على أن هناك توافقاً داخل القيادة الإيرانية على مواصلة ما وصفه بـ"الهجمات الشديدة" ضد الأهداف المرتبطة بهذه العمليات في المنطقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
11:19 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
