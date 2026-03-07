https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-إيراني-لدينا-أدلة-على-استخدام-أراضي-بعض-دول-المنطقة-في-الهجمات-ضد-إيران---1111195483.html

مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران

مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية وعضو مجلس القيادة المؤقت، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، أن طهران تمتلك أدلة تشير إلى استخدام أراضي بعض دول المنطقة،... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T15:53+0000

2026-03-07T15:53+0000

2026-03-07T15:53+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إيجئي قوله إن الأدلة التي بحوزة القوات المسلحة الإيرانية تظهر أن أراضي بعض الدول في المنطقة استُخدمت في تنفيذ الهجمات ضد بلاده. وشدد إيجئي على أن هناك توافقاً داخل القيادة الإيرانية على مواصلة ما وصفه بـ"الهجمات الشديدة" ضد الأهداف المرتبطة بهذه العمليات في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحاولان-الإطاحة-بحكومة-إيران-لرفضها-الخضوع-للغرب-1111194342.html

https://sarabic.ae/20260307/ترامب-ستتعرض-إيران-اليوم-لضربة-قوية-للغاية-1111187808.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية