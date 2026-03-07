https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-إيراني-لدينا-أدلة-على-استخدام-أراضي-بعض-دول-المنطقة-في-الهجمات-ضد-إيران---1111195483.html
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية وعضو مجلس القيادة المؤقت، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، أن طهران تمتلك أدلة تشير إلى استخدام أراضي بعض دول المنطقة،... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T15:53+0000
2026-03-07T15:53+0000
2026-03-07T15:53+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إيجئي قوله إن الأدلة التي بحوزة القوات المسلحة الإيرانية تظهر أن أراضي بعض الدول في المنطقة استُخدمت في تنفيذ الهجمات ضد بلاده. وشدد إيجئي على أن هناك توافقاً داخل القيادة الإيرانية على مواصلة ما وصفه بـ"الهجمات الشديدة" ضد الأهداف المرتبطة بهذه العمليات في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحاولان-الإطاحة-بحكومة-إيران-لرفضها-الخضوع-للغرب-1111194342.html
https://sarabic.ae/20260307/ترامب-ستتعرض-إيران-اليوم-لضربة-قوية-للغاية-1111187808.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية وعضو مجلس القيادة المؤقت، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، أن طهران تمتلك أدلة تشير إلى استخدام أراضي بعض دول المنطقة، بشكل علني وسري، في الهجمات التي استهدفت إيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إيجئي قوله إن الأدلة التي بحوزة القوات المسلحة الإيرانية تظهر أن أراضي بعض الدول في المنطقة استُخدمت في تنفيذ الهجمات
ضد بلاده.
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى إلحاق الأذى بأي طرف، مؤكداً أن حق الدفاع عن النفس مكفول للدول التي تتعرض لاعتداء وفقاً للقانون الدولي.
وشدد إيجئي على أن هناك توافقاً داخل القيادة الإيرانية على مواصلة ما وصفه بـ"الهجمات الشديدة" ضد الأهداف المرتبطة بهذه العمليات
في المنطقة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل
، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.