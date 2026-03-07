https://sarabic.ae/20260307/ترامب-ستتعرض-إيران-اليوم-لضربة-قوية-للغاية-1111187808.html

ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية

ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية، مضيفا أن إيران "استسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T11:19+0000

2026-03-07T11:19+0000

2026-03-07T11:40+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110943374_0:0:1395:784_1920x0_80_0_0_4155fa3d0fcbee3c57925c6be3c2b2f2.jpg

وكتب ترامب على منصة "تروث: "ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية اليوم ! بسبب سلوك إيران السيئ، يتم التفكير بجدية في التدمير الكامل والموت الوشيك لمناطق وجماعات لم تكن تعتبر أهدافًا في السابق".وأكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث يمثل، أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، مضيفا أن بعض قادة المنطقة عبروا له عن شكرهم على ما اعتبروه دورا في إضعاف نفوذ طهران.وأضاف: "إيران لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، بل أصبحت الخاسر في المنطقة"، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغير طهران سياساتها. وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمزمعلومات عن الصواريخ الخارقة التي استخدمتها إيران لقصف إسرائيل

https://sarabic.ae/20260307/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-بدء-الموجة-الـ25-من-عملية-الوعد-الصادق-4-1111187408.html

https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية