https://sarabic.ae/20260307/ترامب-ستتعرض-إيران-اليوم-لضربة-قوية-للغاية-1111187808.html
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية، مضيفا أن إيران "استسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T11:19+0000
2026-03-07T11:19+0000
2026-03-07T11:40+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110943374_0:0:1395:784_1920x0_80_0_0_4155fa3d0fcbee3c57925c6be3c2b2f2.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث: "ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية اليوم ! بسبب سلوك إيران السيئ، يتم التفكير بجدية في التدمير الكامل والموت الوشيك لمناطق وجماعات لم تكن تعتبر أهدافًا في السابق".وأكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث يمثل، أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، مضيفا أن بعض قادة المنطقة عبروا له عن شكرهم على ما اعتبروه دورا في إضعاف نفوذ طهران.وأضاف: "إيران لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، بل أصبحت الخاسر في المنطقة"، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغير طهران سياساتها. وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمزمعلومات عن الصواريخ الخارقة التي استخدمتها إيران لقصف إسرائيل
https://sarabic.ae/20260307/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-بدء-الموجة-الـ25-من-عملية-الوعد-الصادق-4-1111187408.html
https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110943374_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_5a3f718fb6b44ae60fde8f9e64d5b2e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
11:19 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 11:40 GMT 07.03.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية، مضيفا أن إيران "استسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم".
وكتب ترامب على منصة "تروث: "ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية اليوم ! بسبب سلوك إيران السيئ، يتم التفكير بجدية في التدمير الكامل والموت الوشيك لمناطق وجماعات لم تكن تعتبر أهدافًا في السابق".
وتابع: "إيران التي تتعرض للهزيمة، اعتذرت واستسلم لجيرانه في الشرق الأوسط، ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن. تم تقديم هذا الوعد فقط بسبب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي الذي لا هوادة فيه. كانوا يتطلعون إلى السيطرة على الشرق الأوسط وحكمه".
وأكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث يمثل، أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، مضيفا أن بعض قادة المنطقة عبروا له عن شكرهم على ما اعتبروه دورا في إضعاف نفوذ طهران.
وأضاف: "إيران لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، بل أصبحت الخاسر في المنطقة"، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغير طهران سياساتها.
وأوضح ترامب أن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة "وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو، على الأرجح، تنهار تماما".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.