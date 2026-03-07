عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة الـ25 من عملية "الوعد الصادق 4"
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة الـ25 من عملية "الوعد الصادق 4"
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع عسكرية قال إنها تابعة لإسرائيل والولايات... 07.03.2026
وأوضح الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن الموجة الـ25 من العملية نُفذت عبر هجوم مشترك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة الـ25 من عملية "الوعد الصادق 4"

11:15 GMT 07.03.2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع عسكرية قال إنها تابعة لإسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن الموجة الـ25 من العملية نُفذت عبر هجوم مشترك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
إيران: الدول الأوروبية ستصبح أهدافا مشروعة إذا انضمت للهجمات الأمريكية الإسرائيلية
10:37 GMT

وأشار البيان إلى أن الهجوم تضمن استخدام صواريخ "فتاح" الفرط صوتية وصواريخ "عماد" الباليستية، واصفًا إياها بأنها صواريخ دقيقة واستراتيجية استهدفت مراكز عسكرية ومواقع دعم عسكري وصفها بـ"التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة
2 يناير, 19:09 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
