الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/الحرس-الثوري-الإيراني-ننتظر-وجود-القوات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-1111174949.html
الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
علّق الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على تعهدات الرئيس الأمريكي والمتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز، قائلا إنهم ينتظرون القوات الأمريكية في... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T22:26+0000
2026-03-06T22:27+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104279/27/1042792776_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_356eee4e34c0d2c82ec32690ed00a99c.jpg
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار نائيني: "إن إيران ترحب بقوة بمرافقة ناقلات النفط والادعاء بوجود قوات أمريكية لضمان المرور عبر مضيق هرمز، وفي الواقع نحن ننتظر وجودهم".وأضاف: "ونوصي الأمريكيين، قبل اتخاذ أي قرار، أن يتذكروا احتراق ناقلة النفط الأمريكية العملاقة "Bridgeton" عام 1987، وكذلك ناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرًا".والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260303/ترامب-سفن-البحرية-الأمريكية-سترافق-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-إذا-لزم-الأمر-1111010813.html
https://sarabic.ae/20260305/مضيق-هرمز-أهم-المعلومات-عن-بوابة-الطاقة-العالمية-1111090735.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104279/27/1042792776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74f72a6ff97f9bba4e3054d7a19aca59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز

22:26 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 06.03.2026)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYزورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز
زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
تابعنا عبر
علّق الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على تعهدات الرئيس الأمريكي والمتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز، قائلا إنهم ينتظرون القوات الأمريكية في المضيق.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار نائيني: "إن إيران ترحب بقوة بمرافقة ناقلات النفط والادعاء بوجود قوات أمريكية لضمان المرور عبر مضيق هرمز، وفي الواقع نحن ننتظر وجودهم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
ترامب: سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر
3 مارس, 20:24 GMT
وأضاف: "ونوصي الأمريكيين، قبل اتخاذ أي قرار، أن يتذكروا احتراق ناقلة النفط الأمريكية العملاقة "Bridgeton" عام 1987، وكذلك ناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرًا".
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".
وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".
مضيق هرمز..أهم المعلومات عن البوابة البحرية الأهم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
وسائط متعددة
مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
أمس, 11:57 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала