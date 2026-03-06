https://sarabic.ae/20260306/الحرس-الثوري-الإيراني-ننتظر-وجود-القوات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-1111174949.html

الحرس الثوري الإيراني: ننتظر وجود القوات الأمريكية في مضيق هرمز

علّق الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على تعهدات الرئيس الأمريكي والمتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز، قائلا إنهم ينتظرون القوات الأمريكية في... 06.03.2026

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار نائيني: "إن إيران ترحب بقوة بمرافقة ناقلات النفط والادعاء بوجود قوات أمريكية لضمان المرور عبر مضيق هرمز، وفي الواقع نحن ننتظر وجودهم".وأضاف: "ونوصي الأمريكيين، قبل اتخاذ أي قرار، أن يتذكروا احتراق ناقلة النفط الأمريكية العملاقة "Bridgeton" عام 1987، وكذلك ناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرًا".والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

