بزشكيان: إيران لن تهاجم دول الجوار إلا إذا تعرضت لهجوم منها

تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260307/تصويت-برأيك-ما-السيناريو-الأخطر-لتطور-الحرب-الجارية-ضد-إيران؟-1111181362.html
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول.
جاء ذلك في كلمة متلفزة له، صباح اليوم السبت، حيث أشاد الرئيس الإيراني بتضحيات شعبه، معبّرا عن خالص تعازيه بمقتل المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، والقادة الوطنيين، بالإضافة إلى الطلاب الذين قتلوا في قصف وصفه بـ"الشنيع"، مؤكدا أن هذه الهجمات "تمثل انتهاكا للقوانين الدولية واستهدافا للمدارس والمستشفيات والمراكز العامة".
ودعا بزشكيان الإيرانيين كافة، إلى "التواجد في الميادين لإظهار التضامن والدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية"، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والتكاتف لحماية البلاد.
وأكد أن "إيران ستظل صامدة حتى انتشال البلاد من الأزمة، مع الالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية وحقوق الدولة الإيرانية".
وفي رسالته التلفزيونية، خاطب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الدول المجاورة، محذرا من أن "تصبح أدوات في يد إسرائيل وأمريكا"، ودعا إلى حل الخلافات بشكل جماعي، وشدد على أن "دعم الكيان الإسرائيلي أو التدخل الأمريكي يضر بمصالح هذه الدول ويقوّض كرامتها".
وشدد على أن "إيران ليس لديها أي عداء مع دول الجوار، بل تمد يدها لهم للتعاون معا في تعزيز أمن المنطقة".
كما أكد أن "جميع الوزارات والقوات تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين وتجنب أي أضرار لهم خلال الحرب المفروضة على إيران".
وأوضح أن "البلاد كانت مستعدة للصراع مسبقا"، داعيا الله أن "يمنح القوة للدفاع عن كرامة الشعب الإيراني وعزته"، معتبرا أن "وحدة الإيرانيين عبرة للأجيال القادمة".
وأكد بزشكيان كذلك في كلمته التلفزيونية، أن "استسلام إيران حلم لن يتحقق أبدا".
ودخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أسبوعها الثاني، بعد أن شنّت واشنطن وتل أبيب في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
