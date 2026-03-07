https://sarabic.ae/20260307/تصويت-برأيك-ما-السيناريو-الأخطر-لتطور-الحرب-الجارية-ضد-إيران؟-1111181362.html
تصويت... برأيك ما السيناريو الأخطر لتطور الحرب الجارية ضد إيران؟
تصويت... برأيك ما السيناريو الأخطر لتطور الحرب الجارية ضد إيران؟
مع دخول الحرب على إيران يومها الثامن، شنت المقاتلات الإسرائيلية فجر السبت سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع في العاصمة طهران، بالتزامن مع قصف مكثف طال الضاحية...
إيران
أخبار إيران
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الليل موجة غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بارزة في طهران ووسط البلاد، من بينها مصنع للصواريخ الباليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة قد تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.برأيك، ما السيناريو الأخطر لتطور الحرب الجارية ضد إيران؟
مع دخول الحرب على إيران يومها الثامن، شنت المقاتلات الإسرائيلية فجر السبت سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع في العاصمة طهران، بالتزامن مع قصف مكثف طال الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق رشقات صاروخية واسعة نحو العمق الإسرائيلي، وهي هجمات تزامنت مع ضربات صاروخية مماثلة نفذها "حزب الله" من الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الليل موجة غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بارزة في طهران ووسط البلاد، من بينها مصنع للصواريخ الباليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.
وأشار إلى أن من بين المواقع المستهدفة منشأة تحت الأرض تُستخدم لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، قال إنها كانت نقطة انطلاق لمئات الجنود من القوات المسلحة الإيرانية، وتضم ملاجئ ومقرات عسكرية، إضافة إلى جامعة الإمام الحسين، والأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة قد تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.
برأيك، ما السيناريو الأخطر لتطور الحرب الجارية ضد إيران؟