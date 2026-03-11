https://sarabic.ae/20260311/-إيران-تعلن-استهداف-مركز-للاستخبارات-الإسرائيلية-وقاعدة-بحرية-1111339333.html
إيران تعلن استهداف مركز للاستخبارات الإسرائيلية وقاعدة بحرية
إيران تعلن استهداف مركز للاستخبارات الإسرائيلية وقاعدة بحرية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه استهدف أهداف عدة في إسرائيل منذ فجر اليوم، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T11:21+0000
2026-03-11T11:21+0000
2026-03-11T11:21+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111142535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5b0cde7ce2fd1c0b96287b1d55ca70.jpg
وقال الجيش الإيراني، في بيان رقم 23، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إن استهدف منظمة الاستخبارات العسكرية "أمان" التابعة للجيش الإسرائيلي، ووحدة 8200، ورادار غرين باين بالإضافة إلى مبنى مقر قيادة الغواصات في القاعدة البحرية في حيفا.وأشار البيان إلى أن "الهجمات ما تزال مستمرة، وأن استهداف هذه الرادارات والكيانات الاستخبارية من شأنه تقليل قدرة النظام الإسرائيلي على صد الهجمات الصاروخية الإيرانية".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بيزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html
https://sarabic.ae/20260311/مصر-نرفض-الاعتداءات-الإيرانية-على-دول-الخليج-والأردن-والعراق-وتركيا-وأذربيجان-1111333697.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111142535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcf02d53465657ed3d3b2a67ce328c96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران تعلن استهداف مركز للاستخبارات الإسرائيلية وقاعدة بحرية
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه استهدف أهداف عدة في إسرائيل منذ فجر اليوم، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
وقال الجيش الإيراني، في بيان رقم 23، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إن استهدف منظمة الاستخبارات العسكرية "أمان" التابعة للجيش الإسرائيلي، ووحدة 8200، ورادار غرين باين بالإضافة إلى مبنى مقر قيادة الغواصات في القاعدة البحرية في حيفا.
وأشار البيان إلى أن "الهجمات ما تزال مستمرة، وأن استهداف هذه الرادارات والكيانات الاستخبارية من شأنه تقليل قدرة النظام الإسرائيلي على صد الهجمات الصاروخية الإيرانية".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة
أو الدخول في صراع معها.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بيزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.
وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.