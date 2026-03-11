https://sarabic.ae/20260311/الرئيس-الإيراني-أي-قاعدة-تهاجم-إيران-ستكون-هدفا-مشروعا-لنا-1111328404.html
الرئيس الإيراني: أي قاعدة تهاجم إيران ستكون هدفا مشروعا لنا
الرئيس الإيراني: أي قاعدة تهاجم إيران ستكون هدفا مشروعا لنا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T07:38+0000
2026-03-11T07:38+0000
2026-03-11T07:38+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تُشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع. وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-تعاقب-إسرائيل-على-عدوانها-وهذه-مجرد-البداية-1111327941.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الإيراني: أي قاعدة تهاجم إيران ستكون هدفا مشروعا لنا
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تُشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.
وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.