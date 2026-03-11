https://sarabic.ae/20260311/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-تعاقب-إسرائيل-على-عدوانها-وهذه-مجرد-البداية-1111327941.html
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية تعاقب إسرائيل على عدوانها وهذه مجرد البداية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية الجبارة تقوم بمعاقبة إسرائيل على عدوانها"، مشيراً إلى أن ما يحدث هو "فقط البداية". 11.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_0:101:1899:1169_1920x0_80_0_0_343656624a0f8b7e744e53812cc191dc.jpg
وأوضح عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يرى العالم كيف تُعاقب القوات الإيرانية إسرائيل على أعمالها العدوانية". وأضاف أن الرسالة التي تبعثها القوات الإيرانية في الميدان تتمثل في: "دمار واسع النطاق خلفته صواريخنا، قادة إسرائيليون خائفون وقلقون، وأنظمة الدفاع الجوي مُعطلة".وشدد وزير الحارجية الإيراني، على أن العمليات العسكرية الإيرانية مستمرة وأنها ستستمر في ردع أي تهديدات. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأوضح عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يرى العالم كيف تُعاقب القوات الإيرانية إسرائيل على أعمالها العدوانية".
وأضاف أن الرسالة التي تبعثها القوات الإيرانية في الميدان تتمثل في: "دمار واسع النطاق خلفته صواريخنا، قادة إسرائيليون خائفون وقلقون، وأنظمة الدفاع الجوي مُعطلة".
وشدد وزير الحارجية الإيراني، على أن العمليات العسكرية الإيرانية مستمرة وأنها ستستمر في ردع أي تهديدات.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.