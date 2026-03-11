عربي
مصر: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان
مصر: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان
مصر: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على ضرورة خفض... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:08+0000
2026-03-11T10:08+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
وخلال اتصالاته مع كل من أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، أدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.وشدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الصراع.وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يشكل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار لتجنب مواجهات أوسع.وأشار وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله مع الأردن، إلى متابعة جهود إجلاء العالقين المصريين من دول مجاورة عبر الأردن، مثمناً دعم السلطات الأردنية في هذا الإطار.وأكد عبد العاطي على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بيزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قصف-قواعد-أمريكية-وإسرائيلية-في-أربيل-1111333135.html
https://sarabic.ae/20260311/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-تعاقب-إسرائيل-على-عدوانها-وهذه-مجرد-البداية-1111327941.html
https://sarabic.ae/20260311/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-التصدي-لهجوم-صاروخي-على-البلاد---1111327243.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان

10:08 GMT 11.03.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Photo / MfaEgypt
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.
وخلال اتصالاته مع كل من أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، أدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الصراع.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل
09:49 GMT
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يشكل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار لتجنب مواجهات أوسع.
وأشار وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله مع الأردن، إلى متابعة جهود إجلاء العالقين المصريين من دول مجاورة عبر الأردن، مثمناً دعم السلطات الأردنية في هذا الإطار.
وفي الاتصال مع إيران، جدد عبد العاطي، إدانة مصر للعدوان على دول الخليج والأردن والعراق، مؤكداً ضرورة احترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مع التشديد على أن الحلول الدبلوماسية والحوار هي الطريق الوحيد لتجنب الانزلاق نحو الفوضى.
وأكد عبد العاطي على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية تعاقب إسرائيل على عدوانها وهذه مجرد البداية
07:11 GMT
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بيزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.
وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في الدوحة، قطر، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
‏وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم صاروخي على البلاد
06:42 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
