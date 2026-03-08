https://sarabic.ae/20260308/الكرملين-العالم-فقد-القانون-الدولي-فعليا-1111219239.html
الكرملين: العالم فقد القانون الدولي فعليا
الكرملين: العالم فقد القانون الدولي فعليا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "العالم فقد القانون الدولي فعليًا"، وأنه "لم يعد موجودًا من الناحية العملية". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T10:02+0000
2026-03-08T10:02+0000
2026-03-08T10:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "فيستي" الروسية: "للأسف، فقدنا جميعًا ما نسميه القانون الدولي. بصراحة، لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يطالب باتباع قواعد ومبادئ القانون الدولي. فهو لم يعد موجودًا فعليًا".وأشار إلى أن "القانون الدولي موجود من الناحية القانونية، ولكنه لم يعد موجودًا من الناحية العملية".وأردف: "وبصراحة، أي حق محل القانون الدولي، من الصعب حاليًا أن يصوغ أحد تعريفًا واضحًا له، يمكن فقط التحليل السياسي لهذا الموضوع، لكن لن يقدم أحد تحديدًا دقيقًا".وأضاف أن "العدد الهائل من النزاعات الإقليمية والقضايا العالقة في العالم له تأثير تراكمي، ما ينتج عنه تداعيات اقتصادية وسياسية".تاكر كارلسون: نظام زيلينسكي يدعم نازيين حقيقيين
https://sarabic.ae/20260306/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بيزشكيان-1111169203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: العالم فقد القانون الدولي فعليا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "العالم فقد القانون الدولي فعليًا"، وأنه "لم يعد موجودًا من الناحية العملية".
وقال بيسكوف لوكالة "فيستي" الروسية: "للأسف، فقدنا جميعًا ما نسميه القانون الدولي. بصراحة، لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يطالب باتباع قواعد ومبادئ القانون الدولي. فهو لم يعد موجودًا فعليًا".
وأشار إلى أن "القانون الدولي موجود من الناحية القانونية، ولكنه لم يعد موجودًا من الناحية العملية".
وأردف: "وبصراحة، أي حق محل القانون الدولي، من الصعب حاليًا أن يصوغ أحد تعريفًا واضحًا له، يمكن فقط التحليل السياسي لهذا الموضوع، لكن لن يقدم أحد تحديدًا دقيقًا".
وحول أن روسيا بحاجة ماسة إلى التركيز على مصالحها الخاصة وسط العاصفة العالمية العاتية، قال بيسكوف: "بوتين (الرئيس الروسية فلاديمير) محق، ففي خضم هذه العاصفة العاتية التي بدأت الآن، نحتاج إلى التركيز على أنفسنا، وعلى مصالحنا، وعلى إمكاناتنا، وحيثما يوجد نقص، علينا العمل على تعزيزه، وعلينا أن نفكر بوضوح وأن نبقى مركزين على أهدافنا".
وأضاف أن "العدد الهائل من النزاعات الإقليمية والقضايا العالقة في العالم له تأثير تراكمي، ما ينتج عنه تداعيات اقتصادية وسياسية".