https://sarabic.ae/20260307/تاكر-كارلسون-نظام-زيلينسكي-يدعم-نازيين-حقيقيين-1111176987.html
تاكر كارلسون: نظام زيلينسكي يدعم نازيين حقيقيين
تاكر كارلسون: نظام زيلينسكي يدعم نازيين حقيقيين
سبوتنيك عربي
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، السبت، إن نظام فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا يدعم ما وصفهم بـ"النازيين الحقيقيين". 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T01:04+0000
2026-03-07T01:04+0000
2026-03-07T01:04+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأضاف كارلسون في بودكاست خاص به: "إسرائيل قريبة جدًا من حكومة زيلينسكي، التي تدعم نازيين حقيقيين".وفي فبراير/شباط، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن "النازية الجديدة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمجتمع الدولي وتعرقل الاستقرار في أوروبا".وقال غروشكو إن نظام زيلينسكي ومسلحيه تجاوزوا، من حيث مستوى العنف، أسلافهم الأيديولوجيين من الرايخ الثالث.
https://sarabic.ae/20260214/زاخاروفا-زيلينسكي-نازي-جديد-دمر-جيش-بلاده-بأموال-أوروبية-1110372558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تاكر كارلسون: نظام زيلينسكي يدعم نازيين حقيقيين
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، السبت، إن نظام فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا يدعم ما وصفهم بـ"النازيين الحقيقيين".
وأضاف كارلسون في بودكاست خاص به: "إسرائيل قريبة جدًا من حكومة زيلينسكي، التي تدعم نازيين حقيقيين".
وفي فبراير/شباط، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن "النازية الجديدة
في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمجتمع الدولي وتعرقل الاستقرار في أوروبا".
وقال غروشكو إن نظام زيلينسكي ومسلحيه تجاوزوا، من حيث مستوى العنف، أسلافهم الأيديولوجيين من الرايخ الثالث.