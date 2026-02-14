https://sarabic.ae/20260214/زاخاروفا-زيلينسكي-نازي-جديد-دمر-جيش-بلاده-بأموال-أوروبية-1110372558.html
زاخاروفا: زيلينسكي نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أوروبية
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هجوم فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مؤتمر ميونيخ للأمن. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T20:31+0000
2026-02-14T20:31+0000
2026-02-14T20:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
المجر
أخبار المجر
وكتبت على قناتها على تطبيق "تلغرام": "وهذا الكلام صادر عن مدمن مخدرات نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أخذها من الأوروبيين، بمن فيهم المجريون".وكانت زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن أوروبا بدأت تدرك أنها تحوّلت إلى "ضحية صامتة" للقوى التي وضعت ثقتها فيها، ولا سيما لشركائها في الخارج، الذين باتوا يخاطبونها بأسلوب لا يستخدمونه حتى مع أعدائهم.وأوضحت المتحدثة أن الأوروبيين باتوا يشعرون بأنهم لم يعودوا يُعاملون كحلفاء حقيقيين، خاصة بعد مطالبات وُجّهت إليهم بالتخلي عن أجزاء من أراضيهم، مختتمة بالقول: "يبدو أن شيئًا ما قد بدأ بالاحتراق".
المجر
وكتبت على قناتها على تطبيق "تلغرام": "وهذا الكلام صادر عن مدمن مخدرات نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أخذها من الأوروبيين، بمن فيهم المجريون".
في وقت سابق، أدلى زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتصريحٍ بذيء بحق رئيس الوزراء المجري أوربان، زاعماً أنه "يفكر في تنمية بطنه بدلاً من جيشه". وردّ أوربان لاحقاً على هجوم زيلينسكي، مؤكداً أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن أوروبا بدأت تدرك أنها تحوّلت إلى "ضحية صامتة
" للقوى التي وضعت ثقتها فيها، ولا سيما لشركائها في الخارج، الذين باتوا يخاطبونها بأسلوب لا يستخدمونه حتى مع أعدائهم.
وأضافت زاخاروفا: "أوروبا في حالة من الانهيار التام. ضحية صامتة لما حدث لها، من الداخل والخارج. لكن بالتأكيد ليس لروسيا، التي زعموا أنهم يخشونها، بل لمن وثقوا بهم طوال حياتهم... يتحدث إليهم شركاؤهم وأصدقاؤهم وحلفاؤهم في الخارج بطريقة لا يتحدثون بها حتى إلى أعدائهم. كما تعلمون، عندما يتحدثون إلى أعدائهم، فإنهم يحافظون على قدر من الكرامة".
وأوضحت المتحدثة أن الأوروبيين باتوا يشعرون بأنهم لم يعودوا يُعاملون كحلفاء حقيقيين، خاصة بعد مطالبات وُجّهت إليهم بالتخلي عن أجزاء من أراضيهم، مختتمة بالقول: "يبدو أن شيئًا ما قد بدأ بالاحتراق".