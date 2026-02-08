https://sarabic.ae/20260208/زاخاروفا-تدمير-النصب-التذكارية-للجنود-السوفيت-أحد-عوامل-تنامي-معاداة-السامية-في-أوروبا-1110127874.html

زاخاروفا: تدمير النصب التذكارية للجنود السوفيت أحد عوامل تنامي معاداة السامية في أوروبا

زاخاروفا: تدمير النصب التذكارية للجنود السوفيت أحد عوامل تنامي معاداة السامية في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن روسيا تحاول إقناع إسرائيل بأن تدمير النصب التذكارية للجنود السوفيت الذين أوقفوا... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T00:00+0000

2026-02-08T00:00+0000

2026-02-08T01:13+0000

ماريا زاخاروفا

روسيا

معادة السامية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg

موسكو –سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، "نحاول من بين أمور أخرى، إقناع زملائنا الإسرائيليين بأن تدمير النصب التذكارية للجنود السوفيت (بمن فيهم اليهود) الذين أوقفوا المحرقة النازية يُعدّ أحد العوامل في تنامي معاداة السامية في أوروبا".كان نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي، قال في وقت سابق، إن روسيا تُلاحظ عودة مظاهر مشكلة "العدوان التاريخي" الحادة ومحاولات إعادة كتابة التاريخ.وقال ليوبينسكي في تصريحات لوكالة"سبوتنيك": "يلاحظ في السنوات الأخيرة، تفاقم مشكلة "العدوان التاريخي" والمحاولات المغرضة لإعادة كتابة التاريخ بما يخدم أهدافًا سياسية وانتهازية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشكلة "الحرب على النصب التذكارية".وقد صرّح رئيس قسم التحقيق في الجرائم المتعلقة بإعادة تأهيل النازية وتزوير تاريخ الوطن في لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستوخوف، في العام الماضي، بأن المحققين الروس، يتابعون 163 حالة تخريب وتدنيس للنصب التذكارية المقامة للمحاربين (من الحقبة السوفيتية) الموجودة على أراضي 15 دولة أوروبية.وقال باستوخوف، في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي: "يحقق المكتب المركزي للإدارة في 163 حالة تدنيس وتخريب لمواقع الدفن العسكرية والمنشآت التذكارية المقامة للأشخاص الذين قتلوا دفاعًا عن الوطن، وتقع خارج روسيا الاتحادية، على أراضي 15 دولة أوروبية".وأشار باستوخوف إلى أنه، كما أثبتت التحقيقات، يجري تنفيذ أعمال محددة الأهداف على أراضي الدول المذكورة أعلاه لمراجعة مساهمة الشعب السوفياتي في النصر على النازية.وأضاف أن "253 شخصًا أجنبيًا يقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية، لارتكابهم الجرائم المذكورة. على سبيل المثال، 90 شخصاً من لاتفيا و84 من ليتوانيا و57 من أوكرانيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك، هدم (تخريب) النصب التذكارية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا والغرب بأنه يهدف إلى محو الذاكرة التاريخية للشعوب ومحاولة محو ذاكرة هؤلاء المواطنين الذين "ينظرون نحو روسيا".

https://sarabic.ae/20251127/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-رجل-كان-يخطط-لتفجير-نصب-تذكاري-للبحرية-في-سيفاستوبول-1107536296.html

https://sarabic.ae/20240309/دبلوماسيون-روس-يضعون-أكاليل-الزهور-على-نصب-غاغارين-التذكاري-في-المجر-فيديو--1086827814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ماريا زاخاروفا, روسيا, معادة السامية