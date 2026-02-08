زاخاروفا: أوروبا تتحول إلى "ضحية صامتة" لشركائها في الخارج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/زاخاروفا-أوروبا-تتحول-إلى-ضحية-صامتة-لشركائها-في-الخارج-1110149483.html
زاخاروفا: أوروبا تتحول إلى "ضحية صامتة" لشركائها في الخارج
زاخاروفا: أوروبا تتحول إلى "ضحية صامتة" لشركائها في الخارج
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوروبا بدأت تدرك أنها تحوّلت إلى "ضحية صامتة" للقوى التي وضعت ثقتها فيها، ولا سيما لشركائها في... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T17:04+0000
2026-02-08T17:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
البرلمان الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وأضافت زاخاروفا: "أوروبا في حالة من الانهيار التام. ضحية صامتة لما حدث لها، من الداخل والخارج. لكن بالتأكيد ليس لروسيا، التي زعموا أنهم يخشونها، بل لمن وثقوا بهم طوال حياتهم... يتحدث إليهم شركاؤهم وأصدقاؤهم وحلفاؤهم في الخارج بطريقة لا يتحدثون بها حتى إلى أعدائهم. كما تعلمون، عندما يتحدثون إلى أعدائهم، فإنهم يحافظون على قدر من الكرامة"، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السويسري والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى موسكو.وكانت زاخاروفا، أشارت في تصريح سابق إلى البرلمان الأوروبي الذي "تبنى سلسلة كاملة من القرارات التحريفية بشأن "المسؤولية المتساوية لنظامين شموليين" عن إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية".وأردفت: "إنهم لا يتوقفون عند أي شيء. لقد تولى مرصد مجلس أوروبا مهمة تدريس التاريخ وإضفاء الطابع الأوكراني على ما تبقى في المواد التعليمية حول دور روسيا في تاريخ القارة والعالم ككل"، وخلصت زاخاروفا إلى القول إن "غسل الدماغ الموحّد يبدأ الآن من مقاعد الدراسة".
https://sarabic.ae/20260208/زاخاروفا-تدمير-النصب-التذكارية-للجنود-السوفيت-أحد-عوامل-تنامي-معاداة-السامية-في-أوروبا-1110127874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, البرلمان الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, البرلمان الأوروبي

زاخاروفا: أوروبا تتحول إلى "ضحية صامتة" لشركائها في الخارج

17:04 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوروبا بدأت تدرك أنها تحوّلت إلى "ضحية صامتة" للقوى التي وضعت ثقتها فيها، ولا سيما لشركائها في الخارج، الذين باتوا يخاطبونها بأسلوب لا يستخدمونه حتى مع أعدائهم.
وأضافت زاخاروفا: "أوروبا في حالة من الانهيار التام. ضحية صامتة لما حدث لها، من الداخل والخارج. لكن بالتأكيد ليس لروسيا، التي زعموا أنهم يخشونها، بل لمن وثقوا بهم طوال حياتهم... يتحدث إليهم شركاؤهم وأصدقاؤهم وحلفاؤهم في الخارج بطريقة لا يتحدثون بها حتى إلى أعدائهم. كما تعلمون، عندما يتحدثون إلى أعدائهم، فإنهم يحافظون على قدر من الكرامة"، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السويسري والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى موسكو.
كما أوضحت زاخاروفا أن الأوروبيين باتوا يشعرون بأنهم لم يعودوا يُعاملون كحلفاء حقيقيين، خاصة بعد مطالبات وُجّهت إليهم بالتخلي عن أجزاء من أراضيهم، مختتمة بالقول: "يبدو أن شيئًا ما قد بدأ بالاحتراق".
المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
زاخاروفا: تدمير النصب التذكارية للجنود السوفييت أحد عوامل تنامي معاداة السامية في أوروبا
00:00 GMT
وكانت زاخاروفا، أشارت في تصريح سابق إلى البرلمان الأوروبي الذي "تبنى سلسلة كاملة من القرارات التحريفية بشأن "المسؤولية المتساوية لنظامين شموليين" عن إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "أودّ أن أشير إلى أن مساواة الاتحاد السوفييتي والرايخ الثالث يتعارض مع حكم محكمة نورمبرغ وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يقوّض أسس النظام العالمي لما بعد الحرب".
وأردفت: "إنهم لا يتوقفون عند أي شيء. لقد تولى مرصد مجلس أوروبا مهمة تدريس التاريخ وإضفاء الطابع الأوكراني على ما تبقى في المواد التعليمية حول دور روسيا في تاريخ القارة والعالم ككل"، وخلصت زاخاروفا إلى القول إن "غسل الدماغ الموحّد يبدأ الآن من مقاعد الدراسة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала