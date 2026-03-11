عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع

05:24 GMT 11.03.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك وروستوف، وسامارا وساراتوف، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف، و البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك- وزارة الدفاع
5 مارس, 09:54 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
