القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك وروستوف، وسامارا وساراتوف، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف، و البحر الأسود". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
الأخبار
القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك وروستوف، وسامارا وساراتوف، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف، و البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.