القوات الروسية تحرر بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك- وزارة الدفاع

Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ياروفايا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق تقدم على جميع المحاور.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "بفضل العمليات المكثفة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 180 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".
وعززت قوات الشمال مواقعها، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من دحر وحدات من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غرابوفسكوي، وخوتين، ونوفايا سيتش، وكاتيرينيفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر العدو على هذه المحاور 225 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفعين. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وثمانية مستودعات إمداد.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
3 مارس, 09:05 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من ألوية المشاة الآلية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي بالقرب من مستوطنات ستاريتسيا وفوفشانسكي خوتورا وغرافسكوي في مقاطعة خاركيف.
وأضافت الوزارة أن قوات "المركز"، حررت مواقع استراتيجية، حيث خسرت قوات كييف أكثر من 345 جندياً، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وراجمة صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع، ومدفعين ميدانيين في يوم واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات "الشرق" بلغت أكثر من 280 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومحطة للحرب الإلكترونية.
مدفع 2 إس 4 تيولبان الروسي مع مجموعة قوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:54 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، و16 سيارة، وقطعة مدفعية، وثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و410 طائرات دون طيار.
وأردفت الوزارة في البيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية بضرب منشآت الطاقة والنقل التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع التدريب والإطلاق للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل
