القوات الروسية تحرر بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ياروفايا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق تقدم على جميع المحاور.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "بفضل العمليات المكثفة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 180 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".وعززت قوات الشمال مواقعها، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من دحر وحدات من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غرابوفسكوي، وخوتين، ونوفايا سيتش، وكاتيرينيفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من ألوية المشاة الآلية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي بالقرب من مستوطنات ستاريتسيا وفوفشانسكي خوتورا وغرافسكوي في مقاطعة خاركيف.وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات "الشرق" بلغت أكثر من 280 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومحطة للحرب الإلكترونية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، و16 سيارة، وقطعة مدفعية، وثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".وأردفت الوزارة في البيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية بضرب منشآت الطاقة والنقل التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع التدريب والإطلاق للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل
القوات الروسية تحرر بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك- وزارة الدفاع
09:54 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 05.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ياروفايا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق تقدم على جميع المحاور.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "بفضل العمليات المكثفة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 180 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".
وعززت قوات الشمال مواقعها، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من دحر وحدات من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غرابوفسكوي، وخوتين، ونوفايا سيتش، وكاتيرينيفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر العدو على هذه المحاور 225 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، ومدفعين. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وثمانية مستودعات إمداد.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من ألوية المشاة الآلية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي بالقرب من مستوطنات ستاريتسيا وفوفشانسكي خوتورا وغرافسكوي في مقاطعة خاركيف.
وأضافت الوزارة أن قوات "المركز"، حررت مواقع استراتيجية، حيث خسرت قوات كييف أكثر من 345 جندياً، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وراجمة صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع، ومدفعين ميدانيين في يوم واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات "الشرق" بلغت أكثر من 280 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومحطة للحرب الإلكترونية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، و16 سيارة، وقطعة مدفعية، وثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس"، و410 طائرات دون طيار.
وأردفت الوزارة في البيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية بضرب منشآت الطاقة والنقل التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع التدريب والإطلاق للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".