القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية . 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 آذار/مارس إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة في البيان: "(تم تدمير) 33 طائرة مسيرة - فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق مياه البحر الأسود، و10 فوق أراضي جمهورية القرم، وتسع فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع فوق أراضي اقليم كراسنودار، ومسيرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 آذار/مارس إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت الوزارة في البيان: "(تم تدمير) 33 طائرة مسيرة - فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق مياه البحر الأسود، و10 فوق أراضي جمهورية القرم، وتسع فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع فوق أراضي اقليم كراسنودار، ومسيرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.