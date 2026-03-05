https://sarabic.ae/20260305/القوات-الروسية-ترصد-تمثيل-الجنود-الأوكرانيين-بجثث-زملائهم-بأبشع-الوسائل-1111074814.html
القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، باكتشاف جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، تم تقطيع أوصالهم وحرقها على يد رفاقهم، على محور فولشانسك.
2026-03-05T04:32+0000
2026-03-05T04:32+0000
2026-03-05T04:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097319519_143:0:1110:544_1920x0_80_0_0_67d524eedbfa6222d8293e24ca490fd5.jpg
وقال مصدر في الوكالة: "في أقبية مبانٍ سكنية سابقة في قطاع فولشانسك، عثرت طائراتنا الهجومية على رفات متفحمة لجنود أوكرانيين أحرق رفاقهم جثثهم. بعض الجثث كانت مقطوعة الأطراف، بل وحتى الرؤوس".وأشار المصدر إلى أن الجنود الأوكرانيين حاولوا الاحتفاظ بأجزاء من جثث رفاقهم يهذه الطريقة، لإثبات وفاتهم لاحقا (أمام سلطات كييف).ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
04:32 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 04:33 GMT 05.03.2026)
وقال مصدر في الوكالة: "في أقبية مبانٍ سكنية سابقة في قطاع فولشانسك، عثرت طائراتنا الهجومية على رفات متفحمة لجنود أوكرانيين أحرق رفاقهم جثثهم. بعض الجثث كانت مقطوعة الأطراف، بل وحتى الرؤوس".
وأشار المصدر إلى أن الجنود الأوكرانيين حاولوا الاحتفاظ بأجزاء من جثث رفاقهم يهذه الطريقة، لإثبات وفاتهم لاحقا (أمام سلطات كييف).
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.