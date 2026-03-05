عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل
القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، باكتشاف جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، تم تقطيع أوصالهم وحرقها على يد رفاقهم، على محور فولشانسك. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T04:32+0000
2026-03-05T04:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال مصدر في الوكالة: "في أقبية مبانٍ سكنية سابقة في قطاع فولشانسك، عثرت طائراتنا الهجومية على رفات متفحمة لجنود أوكرانيين أحرق رفاقهم جثثهم. بعض الجثث كانت مقطوعة الأطراف، بل وحتى الرؤوس".وأشار المصدر إلى أن الجنود الأوكرانيين حاولوا الاحتفاظ بأجزاء من جثث رفاقهم يهذه الطريقة، لإثبات وفاتهم لاحقا (أمام سلطات كييف).ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
القوات الروسية ترصد تمثيل الجنود الأوكرانيين بجثث زملائهم بأبشع الوسائل

04:32 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 04:33 GMT 05.03.2026)
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، باكتشاف جثث جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، تم تقطيع أوصالهم وحرقها على يد رفاقهم، على محور فولشانسك.
وقال مصدر في الوكالة: "في أقبية مبانٍ سكنية سابقة في قطاع فولشانسك، عثرت طائراتنا الهجومية على رفات متفحمة لجنود أوكرانيين أحرق رفاقهم جثثهم. بعض الجثث كانت مقطوعة الأطراف، بل وحتى الرؤوس".
وأشار المصدر إلى أن الجنود الأوكرانيين حاولوا الاحتفاظ بأجزاء من جثث رفاقهم يهذه الطريقة، لإثبات وفاتهم لاحقا (أمام سلطات كييف).
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
