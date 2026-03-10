عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
حاكم المقاطعة: مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.
وكتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي ستة مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصاً إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".وأعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تعارض الهجمات على المدنيين.ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.
وكتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي ستة مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".

وأكد حاكم المقاطعة أنه تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصاً إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".
وأعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تعارض الهجمات على المدنيين.

يشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.

ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
