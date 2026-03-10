https://sarabic.ae/20260310/حاكم-المقاطعة-مقتل-6-أشخاص-وإصابة-37-آخرين-في-هجوم-صاروخي-أوكراني-على-بريانسك-1111315170.html
حاكم المقاطعة: مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي ستة مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصاً إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".وأعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تعارض الهجمات على المدنيين.ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
وأكد حاكم المقاطعة أنه تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي.
يشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.
