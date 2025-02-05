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https://sarabic.ae/20250205/برلماني-أوكراني-دور-الـيو-إس-أيد-في-أوكرانيا-كان-لتأجيج-الصراع--ضد-روسيا-1097513015.html
برلماني أوكراني: دور الـ"يو إس أيد" في أوكرانيا كان لتأجيج الصراع ضد روسيا
برلماني أوكراني: دور الـ"يو إس أيد" في أوكرانيا كان لتأجيج الصراع ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إي أيّد) في أوكرانيا، كان لدفع البلاد لتأجيج الصراع بسرعة ضد روسيا. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T18:12+0000
2025-02-05T18:12+0000
العالم
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وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في جوهره، تم تقليص الدور الكامل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأنصار سوروس (كما يطلق على أولئك الذين يتلقون التمويل في أوكرانيا، من مؤسسات الملياردير الأمريكي جورج سوروس) في أوكرانيا، إلى الصدام المبكر الممكن مع روسيا، من خلال خداع السكان وإقناعهم بأننا سنفوز".وأشار إلى أنه إذا كانت 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهذا يعني أنها كانت تتلقى أموالاً بشكل منهجي للدعاية للحرب.وفي وقت سابق، أجرى "المعهد الأوكراني للإعلام الجماهيري"، استطلاعا أظهر أن "90% من الصحفيين في أوكرانيا، يتوقعون عواقب سلبية بعد انتهاء المساعدات الأمريكية، في إطار برامج المنح التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".هذا الإعلان يأتي بعد أيام من تصريحات لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن الرئيس دونالد ترامب، وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووصف ماسك الوكالة بأنها "منظمة إجرامية" و"يجب أن تموت" و"عش الأفاعي للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا"، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين الماضي، عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة.وقال رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، فياتشيسلاف فولودين، حول احتمال إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "الوكالة تحولت إلى شبكة إجرامية حقيقية ويجب معاقبة مرتكبي الجرائم"."إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالمدوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
https://sarabic.ae/20250205/إجازة-إدارية-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تعلق-عمل-موظفيها-حول-العالم-1097487174.html
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-1097493205.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

برلماني أوكراني: دور الـ"يو إس أيد" في أوكرانيا كان لتأجيج الصراع ضد روسيا

18:12 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaعلم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي
علم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
أفاد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إي أيّد) في أوكرانيا، كان لدفع البلاد لتأجيج الصراع بسرعة ضد روسيا.
وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في جوهره، تم تقليص الدور الكامل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأنصار سوروس (كما يطلق على أولئك الذين يتلقون التمويل في أوكرانيا، من مؤسسات الملياردير الأمريكي جورج سوروس) في أوكرانيا، إلى الصدام المبكر الممكن مع روسيا، من خلال خداع السكان وإقناعهم بأننا سنفوز".
وأشار إلى أنه إذا كانت 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهذا يعني أنها كانت تتلقى أموالاً بشكل منهجي للدعاية للحرب.
USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم
07:35 GMT
وفي وقت سابق، أجرى "المعهد الأوكراني للإعلام الجماهيري"، استطلاعا أظهر أن "90% من الصحفيين في أوكرانيا، يتوقعون عواقب سلبية بعد انتهاء المساعدات الأمريكية، في إطار برامج المنح التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية مراجعة للمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "بهدف إعادة التنظيم المحتمل".

هذا الإعلان يأتي بعد أيام من تصريحات لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن الرئيس دونالد ترامب، وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووصف ماسك الوكالة بأنها "منظمة إجرامية" و"يجب أن تموت" و"عش الأفاعي للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا"، بحسب قوله.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أمس, 14:00 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين الماضي، عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"، يعتزم البيت الأبيض دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية، وتقليص عدد موظفيها. وفي الوقت ذاته، كما كتبت وسائل إعلام، ستواصل الوكالة عملها كهيكل مسؤول عن المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، فياتشيسلاف فولودين، حول احتمال إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "الوكالة تحولت إلى شبكة إجرامية حقيقية ويجب معاقبة مرتكبي الجرائم".
"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم
دوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
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