https://sarabic.ae/20250212/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-تبادل-الأراضي-مجرد-هراء-جنوني-1097698791.html

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "من المستحيل أن نأخذ على محمل الجد كلام فلاديمير زيلينسكي حول تبادل الأراضي مع روسيا، فهذا هراء... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T08:01+0000

2025-02-12T08:01+0000

2025-02-12T08:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت في مقابلة مع راديو وكالة "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي للشرعية".وأضافت زاخاروفا: ”هذا كله ذو طبيعة مختلفة عن طبيعة المقترحات والمبادرات التي تهدف بجدية إلى كسر الجمود الأوكراني أو محاولات إيجاد أرضية مشتركة".وقالت زاخاروفا: "في الهذيان البارانويدي الذي أطلقه بشأن تبادل الأراضي، الكلمة المركزية هي "كورسك". ما حاجته إلى تلك الكلمة؟ من الواضح أن كل شيء ينهار هناك... حمام الدم الذي دبره لم يعد سراً على مواطني أوكرانيا. كل هذا على خلفية رغبة مجنونة، مهووسة، مثل المجانين الحقيقيين، في جرّ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا إلى هناك".وأضافت: "هذه محاولة وحشية وغير مستترة على الإطلاق للاستيلاء على فئة عمرية أخرى".ووفقا لها، فإنه كان يُنظر دائمًا إلى الشباب في أوكرانيا باعتبارهم قوة احتياطية. وأشارت زاخاروفا إلى أن إحدى المهام المحددة التي حددها رعاة زيلينسكي هي تدمير الشعب الأوكراني، وأن المشروع نفسه سيصبح "تذكرة ذهاب فقط" للشباب الأوكرانيين.أطلقت وزارة الدفاع الأوكرانية مشروعًا لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد مدته عام واحد. أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أنه يخطط لجذب الشباب إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم عقد خاص: 24 ألف دولار لمدة عام من الخدمة، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بنسبة 0%.إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكيلافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250211/نائب-أوكراني-يدعو-إلى-التمرد-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-تجنيد-الشباب-1097659520.html

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