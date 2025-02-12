الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
رسالة من برشلونة إلى قطبي مدريد ولقاء منتظر بين السيتي والريال
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-تبادل-الأراضي-مجرد-هراء-جنوني-1097698791.html
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "من المستحيل أن نأخذ على محمل الجد كلام فلاديمير زيلينسكي حول تبادل الأراضي مع روسيا، فهذا هراء... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:01+0000
2025-02-12T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت في مقابلة مع راديو وكالة "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي للشرعية".وأضافت زاخاروفا: ”هذا كله ذو طبيعة مختلفة عن طبيعة المقترحات والمبادرات التي تهدف بجدية إلى كسر الجمود الأوكراني أو محاولات إيجاد أرضية مشتركة".وقالت زاخاروفا: "في الهذيان البارانويدي الذي أطلقه بشأن تبادل الأراضي، الكلمة المركزية هي "كورسك". ما حاجته إلى تلك الكلمة؟ من الواضح أن كل شيء ينهار هناك... حمام الدم الذي دبره لم يعد سراً على مواطني أوكرانيا. كل هذا على خلفية رغبة مجنونة، مهووسة، مثل المجانين الحقيقيين، في جرّ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا إلى هناك".وأضافت: "هذه محاولة وحشية وغير مستترة على الإطلاق للاستيلاء على فئة عمرية أخرى".ووفقا لها، فإنه كان يُنظر دائمًا إلى الشباب في أوكرانيا باعتبارهم قوة احتياطية. وأشارت زاخاروفا إلى أن إحدى المهام المحددة التي حددها رعاة زيلينسكي هي تدمير الشعب الأوكراني، وأن المشروع نفسه سيصبح "تذكرة ذهاب فقط" للشباب الأوكرانيين.أطلقت وزارة الدفاع الأوكرانية مشروعًا لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد مدته عام واحد. أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أنه يخطط لجذب الشباب إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم عقد خاص: 24 ألف دولار لمدة عام من الخدمة، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بنسبة 0%.إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكيلافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250211/نائب-أوكراني-يدعو-إلى-التمرد-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-تجنيد-الشباب-1097659520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني

08:01 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "من المستحيل أن نأخذ على محمل الجد كلام فلاديمير زيلينسكي حول تبادل الأراضي مع روسيا، فهذا هراء جنوني".
وقالت في مقابلة مع راديو وكالة "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي للشرعية".

وأشارت إلى أن زيلينسكي غالبًا ما يجري مقابلات مع تصريحات صاخبة ليس لها أي تسلسل منطقي.

وأضافت زاخاروفا: ”هذا كله ذو طبيعة مختلفة عن طبيعة المقترحات والمبادرات التي تهدف بجدية إلى كسر الجمود الأوكراني أو محاولات إيجاد أرضية مشتركة".

وترى زاخاروفا أن هذا أمر ضروري لحل المهام التكتيكية - لإظهار صورة التقدم في اتجاه كورسك.

وقالت زاخاروفا: "في الهذيان البارانويدي الذي أطلقه بشأن تبادل الأراضي، الكلمة المركزية هي "كورسك". ما حاجته إلى تلك الكلمة؟ من الواضح أن كل شيء ينهار هناك... حمام الدم الذي دبره لم يعد سراً على مواطني أوكرانيا. كل هذا على خلفية رغبة مجنونة، مهووسة، مثل المجانين الحقيقيين، في جرّ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا إلى هناك".

وتابعت: "لقد بدأوا الآن في تدمير مواطنيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا... هذه ليست دعوة للتدريب المهني، هؤلاء ليسوا أشخاصًا سيتم تدريبهم وتعليمهم وتجهيزهم. هذا وقود للمدافع".

وأضافت: "هذه محاولة وحشية وغير مستترة على الإطلاق للاستيلاء على فئة عمرية أخرى".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب
أمس, 06:29 GMT
ووفقا لها، فإنه كان يُنظر دائمًا إلى الشباب في أوكرانيا باعتبارهم قوة احتياطية. وأشارت زاخاروفا إلى أن إحدى المهام المحددة التي حددها رعاة زيلينسكي هي تدمير الشعب الأوكراني، وأن المشروع نفسه سيصبح "تذكرة ذهاب فقط" للشباب الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "غارديان"، إنه لا يستبعد نوعا من التبادل الإقليمي مع روسيا. إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.

أطلقت وزارة الدفاع الأوكرانية مشروعًا لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد مدته عام واحد. أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أنه يخطط لجذب الشباب إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تقديم عقد خاص: 24 ألف دولار لمدة عام من الخدمة، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بنسبة 0%.
إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي
لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала