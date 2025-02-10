https://sarabic.ae/20250210/لافروف-يعلن-استعداد-روسيا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1097650885.html

لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مصالح موسكو في المفاوضات المحتملة يجب أن يتم ضمانها ليس على حساب مصالح الآخرين، ولكن في سياق الاتفاق على نظام أمني... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T19:31+0000

2025-02-10T19:31+0000

2025-02-10T20:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال لافروف خلال اجتماع احتفالي بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات، فإن روسيا مستعدة للمفاوضات التي يجب من خلالها ضمان خلالها مصالحنا الوطنية المشروعة، ليس على حساب مصالح الآخرين، بل في إطار اتفاق على نظام أمني شامل، لن يكون أحد في خطر في إطاره".وأكد لافروف أن "الحديث عن هذه الأمور لا ينتهي أبدا، ونطالب بإصرار بإزالتها وسنسعى جاهدين لتحقيق النتائج".وتابع: "هذا يتعلق في المقام الأول بخلق تهديدات لأمن روسيا من خلال توسع الناتو شرقا ومسار نظام كييف، الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب غير دستوري، بهدف إبادة كل ما هو روسي. إن القضاء الكامل والنهائي على الأسباب الجذرية للصراع هو وحده الذي يمكن أن يفتح الطريق إلى نهايته".وبحسب قوله، فإن السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب، وهذا هو معنى العملية الخاصة. وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب والأمم التي تعيش في هذه المنطقة".زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكوإعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250210/موسكو-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-أي-تغيير-في-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1097638414.html

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