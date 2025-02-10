https://sarabic.ae/20250210/موسكو-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-أي-تغيير-في-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1097638414.html

موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا

موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T12:15+0000

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وقال ريابكوف للصحفيين: "على أرض الواقع، لا نرى أي تغيير في المسار الذي اتبعته واشنطن أخيرا، المساعدات المقدمة لكييف مستمرة، ومحاولات عرض الأمر بطريقة تجعل موسكو تقدم التنازلات في حال اهتمامها بالتسوية، لا تتناقص على الإطلاق".وقال: "هناك تحولات معينة في الوضع على الأرض لا يمكن تجاهلها، ومن الضروري أن نجعل خصومنا ومعارضينا والإدارة الأمريكية الجديدة يدركون أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تحل المشاكل التي تشكل الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا". وأكد أن "روسيا لن تقبل بأنصاف الحلول في مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".وأشار ريابكوف إلى أن الأمر يعتمد فقط على الولايات المتحدة، فيما إذا كانت ستستفيد من الفرصة المتاحة للحوار مع روسيا الآن.وأضاف: "إن استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة تعتمد عليها فقط. إن لغة الإنذارات والتصريحات الحادة، والتي تحاول إبلاغنا بأننا سنحصل على خدمة كبيرة في مقابل الموافقة على مطالب من الواضح أنها غير مقبولة، وفي العلاقات والحوار مع روسيا، كل ذلك لن ينجح".ولفت إلى أنه لا توجد حاليًا جداول زمنية متفق عليها للاتصالات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأوضح أن الجانب الروسي قال مرارا إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتأرجح على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تعني ظهور اتجاهات جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية.ولفت إلى أن الوضع بشأن اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا يبدو اليوم واعدًا.وقال ريابكوف: "فيما يتعلق بحوارنا مع الولايات المتحدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك الوضع المتعلق بفترة ما بعد معاهدة ستارت، فإن الوضع لا يبدو واعداً".وبحسب قوله فإن السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب، وهذا هو معنى العملية الخاصة. وأشار بوتن إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب والأمم التي تعيش في هذه المنطقة".زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكوإعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا