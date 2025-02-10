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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250210/موسكو-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-أي-تغيير-في-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1097638414.html
موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T12:15+0000
2025-02-10T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ريابكوف للصحفيين: "على أرض الواقع، لا نرى أي تغيير في المسار الذي اتبعته واشنطن أخيرا، المساعدات المقدمة لكييف مستمرة، ومحاولات عرض الأمر بطريقة تجعل موسكو تقدم التنازلات في حال اهتمامها بالتسوية، لا تتناقص على الإطلاق".وقال: "هناك تحولات معينة في الوضع على الأرض لا يمكن تجاهلها، ومن الضروري أن نجعل خصومنا ومعارضينا والإدارة الأمريكية الجديدة يدركون أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تحل المشاكل التي تشكل الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا". وأكد أن "روسيا لن تقبل بأنصاف الحلول في مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".وأشار ريابكوف إلى أن الأمر يعتمد فقط على الولايات المتحدة، فيما إذا كانت ستستفيد من الفرصة المتاحة للحوار مع روسيا الآن.وأضاف: "إن استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة تعتمد عليها فقط. إن لغة الإنذارات والتصريحات الحادة، والتي تحاول إبلاغنا بأننا سنحصل على خدمة كبيرة في مقابل الموافقة على مطالب من الواضح أنها غير مقبولة، وفي العلاقات والحوار مع روسيا، كل ذلك لن ينجح".ولفت إلى أنه لا توجد حاليًا جداول زمنية متفق عليها للاتصالات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأوضح أن الجانب الروسي قال مرارا إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتأرجح على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تعني ظهور اتجاهات جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية.ولفت إلى أن الوضع بشأن اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا يبدو اليوم واعدًا.وقال ريابكوف: "فيما يتعلق بحوارنا مع الولايات المتحدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك الوضع المتعلق بفترة ما بعد معاهدة ستارت، فإن الوضع لا يبدو واعداً".وبحسب قوله فإن السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب، وهذا هو معنى العملية الخاصة. وأشار بوتن إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب والأمم التي تعيش في هذه المنطقة".زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكوإعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250210/روسيا-أي-قوات-حفظ-سلام-في-أوكرانيا-دون-تفويض-من-الأمم-المتحدة-هي-هدف-مشرع-لقواتنا-1097627977.html
https://sarabic.ae/20250210/مندوب-روسيا-موسكو-مستعدة-لدراسة-موقف-أمريكا-حول-أوكرانيا-حال-صياغته-بشكل-صحيح-1097625040.html
https://sarabic.ae/20250210/مندوب-موسكو-عدم-شرعية-زيلينسكي-وحظره-للمحادثات-مع-روسيا-يمكن-أن-تعيقا-المفاوضات-1097624393.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا

12:15 GMT 10.02.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "على أرض الواقع، لا نرى أي تغيير في المسار الذي اتبعته واشنطن أخيرا، المساعدات المقدمة لكييف مستمرة، ومحاولات عرض الأمر بطريقة تجعل موسكو تقدم التنازلات في حال اهتمامها بالتسوية، لا تتناقص على الإطلاق".

وذكّر ريابكوف بأن الموقف الروسي واضح للغاية وقد صرح به الرئيس الروسي بشكل مباشر.

وقال: "هناك تحولات معينة في الوضع على الأرض لا يمكن تجاهلها، ومن الضروري أن نجعل خصومنا ومعارضينا والإدارة الأمريكية الجديدة يدركون أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تحل المشاكل التي تشكل الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا".
القوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتنا
07:12 GMT
وأكد أن "روسيا لن تقبل بأنصاف الحلول في مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".
وأشار ريابكوف إلى أن الأمر يعتمد فقط على الولايات المتحدة، فيما إذا كانت ستستفيد من الفرصة المتاحة للحوار مع روسيا الآن.

وقال ريابكوف: "على رغم المواقف المتناقضة التي أعلنها فريق ترامب، إلا أنه يبدي على الأقل اهتماما باستئناف الحوار الذي قاطعه الديمقراطيون مع روسيا. نحن مستعدون للحوار، وقد قلنا ذلك مراراً، بما في ذلك استعدادنا لمناقشة التسوية في أوكرانيا، ولكن فقط على أساس متساوٍ ومقبول للطرفين".

وأضاف: "إن استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة تعتمد عليها فقط. إن لغة الإنذارات والتصريحات الحادة، والتي تحاول إبلاغنا بأننا سنحصل على خدمة كبيرة في مقابل الموافقة على مطالب من الواضح أنها غير مقبولة، وفي العلاقات والحوار مع روسيا، كل ذلك لن ينجح".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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03:20 GMT
ولفت إلى أنه لا توجد حاليًا جداول زمنية متفق عليها للاتصالات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن الجانب الروسي قال مرارا إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتأرجح على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تعني ظهور اتجاهات جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال ريابكوف: "لا توجد جداول زمنية متفق عليها، لكن الموضوع جاري، ومع اتضاح الموقف أكثر، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه المسألة والإعلان عنها في الوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة، وحتى اليوم، لا توجد أي جداول".

ولفت إلى أن الوضع بشأن اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا يبدو اليوم واعدًا.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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مندوب موسكو: "عدم شرعية" زيلينسكي وحظره للمحادثات مع روسيا يمكن أن تعيقا المفاوضات
00:28 GMT
وقال ريابكوف: "فيما يتعلق بحوارنا مع الولايات المتحدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك الوضع المتعلق بفترة ما بعد معاهدة ستارت، فإن الوضع لا يبدو واعداً".

أكد الرئيس فلاديمير بوتن، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار القصير وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.

وبحسب قوله فإن السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب، وهذا هو معنى العملية الخاصة. وأشار بوتن إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب والأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
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